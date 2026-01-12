Плющенко о Костылевой: Лена сейчас в очень плохой форме

Фото: телеграм-канал "Ангелы Плющенко"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, основатель и тренер академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко рассказал, в какой физической форме сейчас находится его ученица Елена Костылева после возвращения в его резиденцию.

«К сожалению, Лена сейчас в очень плохой форме. До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу. Потенциал у фигуристки громадный, и нужно продемонстрировать его на все сто процентов», – сказал Плющенко «РИА Новости Спорт».

В декабре из-за разногласий Евгения Плющенко и мамы Елены – Ирины Костылевой, стороны прекратили сотрудничество. Семья Костылевых покинули расположении академии Плющенко и перешли в группу Софьи Федченко. Однако и там между родительницей и тренерским штабом появились недопонимания.

8 января стало известно, что 14-летняя Елена Костылева возвращается к Евгению Плющенко. В настоящий момент юная фигуристка готовится с прежним тренером к Первенству России среди юниоров, которое пройдет 4 февраля в Саранске.