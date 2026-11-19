«Плющенко круче Тутберидзе»: откровения мамы ученицы Костылевой
Ирина Костылева, мама двукратной победительницы первенства России среди юниоров Елены Костылевой, в беседе с Sport24 сравнила Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.
По ее мнению, уровень Плющенко не только сопоставим с Тутберидзе, но и превосходит его.
«Да он даже круче. С моей точки зрения, у Тутберидзе все держится на Дудакове, а она — очень хороший организатор. Вот Сергей Викторович — настоящий гений. Мы у них тренировались, так что я знаю, о чем говорю», — заявила Костылева.
15-летняя Елена Костылева тренируется в академии «Ангелы Плющенко» и является ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.