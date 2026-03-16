Плющенко эмоционально ответил на слова Тутберидзе о переходе Сарновских в ее академию

Евгений Плющенко выступил с развернутым и эмоциональным заявлением после интервью Этери Тутберидзе, в котором прокомментировал уход фигуристов Софьи и Никиты Сарновских из его академии в «Хрустальный». Тренер подробно описал хронологию событий и выразил недоумение действиями коллег.

«Прочитал сегодня интервью Этери Тутберидзе. Из положительного: нашу работу со спортсменами наконец-то заметили и признали, даже дали положительную публичную оценку», – начал Плющенко.

Однако основная часть его обращения была посвящена обстоятельствам перехода. По словам тренера, 5 марта Сергей Дудаков передал его штабу на финале Гран-при информацию о том, что Сарновские переходят к ним в майское окно. «В этот же день Никита Сарновский мне это подтвердил, когда я ему задал вопрос в лоб. После этого мы с ним попрощались. Я не видел смысла в своей дальнейшей работе. Хотя, не скрою, получить эту инфо не от моих спортсменов, которых тренировал 7 лет, и их родителей, а от "дружеского" нам штаба было мне неприятно», – признался Плющенко.

Он также отметил, что слухи доходили до него еще раньше. «Мне говорили, что обработка уже началась после Прыжкового турнира, когда Никита стал чемпионом России по прыжкам. Слухи доходили, но я отказывался в них верить», – добавил тренер.

По информации Плющенко, Никита Сарновский не только подтвердил свой уход ему и его супруге как гендиректору академии, но и сообщил друзьям в группе, а его отец озвучил этот факт родителям группы.

Ключевой вопрос Плющенко адресовал согласованности действий в штабе Тутберидзе. «В связи с этим у меня один-единственный вопрос: "А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая? Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей?" Коллеги, вам самим не смешно?» – задался вопросом тренер.

В заключение Плющенко обратился к коллегам с просьбой. «В следующий раз, когда вы захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им "компоненты" и "места в сборной". Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной как минимум заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию», – резюмировал Плющенко.