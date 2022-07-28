Пляжу «Камское море» в городе Лаишево присвоена II категория

Лаишевскому пляжу «Камское море» присвоена вторая категория, это значит, что пляж соответствует всем требованиям по обеспечению безопасности: имеется разрешение на пользование пляжем, выданное ГИМС МЧС России, пункт медицинской помощи, спасательные посты, средства связи с медицинскими, спасательными, надзорными и природоохранными органами. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Лаишевского района.

«Камское море» оборудовано зонтами, шезлонгами, пунктами питания, спортивными и детскими зонами, есть возможность покататься на катамаранах, водном транспорте, лодках. Обеспечен пляж объектами санитарно-гигиенического назначения, это туалеты, кабины для переодевания, душ, урны для мусора.

«В данный летний сезон в день пляж „Камское море“ посещает около 10 тысяч человек. Пробки есть, но гораздо меньше, чем в самоизоляцию. Автобусы приезжают перегруженные», — поделилась с «Татар-информом» начальник пресс-службы Лаишевского района Айгуль Амирова.

Категорию присваивает «Система классификации пляжей», ее правила утверждены приказом Федерального агентства по туризму от 8 сентября 2020 года.