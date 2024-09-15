Пляж с банями, храм на любви и горнолыжный курорт: чем готов удивить туристов Мамадыш

«Мамадышские кораллы»

Неподалеку от Мамадыша со стороны Казани есть комплекс «Святая чаша», где бьет родник с полезной водой, которая наполняет и целый пруд. Здесь местные жители любят купаться и набирают воду целыми канистрами. Интересна история происхождения этого места.

«Наши бабушки-старожилы рассказывали, что когда была жаркая сухая погода, они пришли сюда, чтобы помолиться Николаю Чудотворцу и попросить у него дождя. Тогда здесь был большой полый дуб, внутрь него могли войти до восьми человек. Там они сидели на коленях вокруг иконы и читали молитвы. Еще не успев закончить чтение, они заметили, что пошел дождь», — рассказала нам экскурсовод Гуляндам Давыдова.

Здесь же забил родник. Однако спустя годы вода течь перестала из-за того, что в этой местности начали пасти домашний скот. Но затем понадобился источник воды для спиртзавода, построенного в конце XIX века. Прокопав колодец, водный пласт все-таки нашли и стали поставлять воду по деревянным трубам на производство.

В 2013 году местные старожилы выступили с инициативой восстановления святыни перед главой района. Теперь здесь располагается целый комплекс. Оборудовано место и для питья целебной воды, полной витаминов и минералов. Для этого есть целый ритуал.

«Сначала нужно сполоснуть руку три раза. Это знак благодарности Всевышнему за воду. Затем на четвертый раз нужно умыть лицо. После этого можно пить», — продолжила экскурсовод.

Создана и купель с иконами, где может искупаться любой желающий. С помощью системы труб вода из родника попадает в искусственный пруд, где с одной стороны купаются туристы, а с другой растут водоросли, которые в теплое время поднимаются к самой кромке воды.

«Все прямо как в Крыму. Посмотрите на наши мамадышские кораллы. Там плавают стаями маленькие рыбки. Интересно, что со стороны родника вода намного холоднее, поэтому люди там не купаются. Ближе к другому берегу она уже довольно теплая», – сообщила с улыбкой Давыдова.

Храм с мощами Николая Чудотворца и башмачками Спиридона Тримифунтского

Одним из заметных религиозных сооружений в Мамадыше стал храм преподобной Ксении Римляныни, где хранятся частичка мощей Николая Чудотворца, привезенная из Италии, и башмачки Спиридона Тримифунтского. Интересно, что его созданием занимался тот же архитектор, что спроектировал храм Казанской Божией матери в Казани, рассказал местный настоятель Олег Малышев.

«Этот храм был построен на средства купца первой гильдии Гавриила. Он очень любил свою жену, святой которой при крещении стала как раз Ксения Римляныня. Когда супруга умерла, купец решил возвести в ее честь этот храм. Он никогда не претендовал на статус главного в городе. Это было место, куда можно просто прийти и помолиться за упокоение. Храм был построен на силе любви», — поведал историю церкви настоятель.

Мощи Николая Чудотворца храму передала одна из потомиц купца. По словам Малышева, просить ее об этом было безумством, так как в подобных вещах отказывали целым президентам, однако глава района Анатолий Иванов (ныне депутат Госдумы РФ, прим. Т-и) решился обратиться с такой инициативой и смог привезти мощи в храм.

Рядом с мощами лежит ботиночек Спиридона Тримифунтского, который жил в одно время с Николаем Чудотворцем. Они даже были друзьями, сообщил настоятель.

«У святого Спиридона чудо в том, что температура его тела не опускается ниже 36,6 градусов. Начали замечать, что у него стаптываются башмачки. Считается, что он ходит и помогает», — рассказал священнослужитель.

Как Мамадыш Париж кормил

Всем известна ироничная фраза «В Париж через Мамадыш». Но, как оказалось, факты, связывающие два города, действительно существуют. И это не только уменьшенная копия Эйфелевой башни в историческом центре татарстанского города, но и предприимчивые местные жители прошлого.

«Тимофей Носков приплыл в Мамадыш в конце XIX века. Когда он спешился, то увидел растущие в большом количестве шампиньоны и спросил у местных жителей, почему они их не собирают. Ему ответили, что люди здесь питаются мясом и им не нужны грибы. Предприимчивый мужчина остался в Мамадыше, стал собирать шампиньоны и возить их во Францию, в Париж», — сообщила экскурсовод.

Во время визита в Париж Носков спросил у французов, чего еще им хотелось бы, и их ответ ударил по популяции земноводных Мамадыша того времени.

«Они ответили, что нужны лягушки. Тимофей Носков вернулся сюда и заложил озеро, где начал разводить земноводных. Но они почему-то не квакали. При этом шли в Париже на ура», — смеется гид.

Сама копия Эйфелевой башни располагается в историческом центре города, и это место стало одной из главных фотозон для туристов. 9-метровое сооружение выполнено из металла и стекла разных цветов, которые по-особенному бликуют в солнечных лучах.

Прямо напротив башни находится вход в краеведческий музей, где можно узнать об истории Мамадыша, коренных народах, населяющих район, и его выдающихся личностях.

Новые пляж и горнолыжный курорт

Для туристов, предпочитающих отдых на природе, реконструирован трехуровневый пляж «Нократ». Здесь установлены площадка для переодевания и гамаки, а на самом высоком уровне расположен комплекс с банями и бассейном, где приятно провести время даже сейчас, когда сезон купания в реке уже закончен.

В скором времени в Мамадыше будет доступен и полноценный зимний отдых – здесь начнет работу вторая очередь горнолыжного курорта. Уже с прошлого года здесь заработали три трассы разной сложности длиной 500, 550 и 850 метров, а в следующем сезоне будут действовать фуникулер, детский веревочный парк, место для катания на тюбингах. И даже зиплайн – конструкция, которая позволяет спуститься с горы на большой скорости на стальном канате с отрывом от земли. Зиплайны очень распространены на туристических объектах Кавказа.

«Сейчас заканчивается проектирование, уже к концу сентября ожидаем готовый проект зиплайна. Он будет длиной 450 метров – самый протяженный в Поволжье. Скорость там минимум 60 километров в час, очень острые ощущения. Мы смотрели подобные конструкции в других регионах, в частности, в Дагестане. Наше преимущество в том, что здесь спуск круче и протяженнее», — рассказал нам глава исполкома города Мамадыш Рашит Гарипов.

Уже было первое пробное открытие горнолыжного курорта в марте. Тогда успели застать три недели, когда снег еще лежал. По словам Гарипова, было много положительных отзывов, но и учли замечания, которые сделали лыжники.

Сейчас на объекте полным ходом идет стройка, все работы обещают закончить к началу следующего горнолыжного сезона.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»