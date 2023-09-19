В Менделеевске 2024-й объявлен Годом благоустройства и комфортной среды

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

2024 год в Менделеевске пройдет под эгидой благоустройства и комфортной среды. Об этом на аппаратном совещании объявил глава района Радмир Беляев.

Подводя итоги прошедшей недели, руководитель муниципалитета рассказал об основных итогах Послания Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету республики.

Как напомнил Беляев, следующий год в Татарстане станет Годом научно-технологического развития.

А в Менделеевском районе принято решение объявить 2024-й Годом благоустройства и комфортной среды.

«Мы видим, как преображается город — завершаем второй этап обустройства велодорожек, начали благоустройство пляжа. В следующем году, я уверен, наша территория станет еще более комфортной и привлекательной, в том числе и для туристов», — отметил Беляев.

Отметим, что 2023 год в Менделеевске стал Годом патриотического воспитания и образования.