«Плохое питание вредно так же, как курение и алкоголь»: нутрициолог о фруктах и овощах

Оксана Фролова: «Татарстан характеризуется крайне низким потреблением овощей и фруктов – не более 250 грамм в день»

Фото: предоставлено Оксаной Фроловой

Татарстанцы не съедают и половины дневной нормы овощей и фруктов

Казалось бы, масляничная неделя, грядущие праздники – одни поводы для радости, но на праздничных столах жителей Татарстана, сетуют врачи, редко втретишь свежие овощи и фрукты, что уж говорить о повседневном рационе. А ведь именно питание, уверяют эксперты, влияет на развитие многих болезней и самочувствие людей.

«Согласно нашим исследованиям, рацион питания населения Республики Татарстан характеризуется крайне низким потреблением овощей и фруктов – не более 250 граммов в день», – отметила главный нутрициолог Минздрава РТ Оксана Фролова.

Национальные традиции в питании основаны на блюдах из мяса и птицы. По словам нутрициолога, нет ни одного исконно татарского блюда из овощей или фруктов Фото: © «Татар-информ»

Между тем, нижний порог нормы – 400-500 граммов овощей и фруктов в день.

По словам врача, национальные традиции питания основаны на блюдах из мяса и птицы. По словам нутрициолога, нет ни одного исконно татарского блюда из овощей или фруктов.

«Преимущественное потребление рафинированных продуктов резко снижает поступление в организм пищевых волокон, совокупное содержание которых составляет около семи граммов в день (норма потребления – 20-25 г). Хорошо бы поставить на стол вазу со свежими фруктами, чтобы они были всегда доступны и использовать их для перекусов между основными приемами пищи», – посоветовала татарстанцам Оксана Фролова.

Современный человек в принципе ест очень мало овощей: всего 20-50% от минимальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Овощи и фрукты заменили фастфуд и полуфабрикаты

Современный человек в принципе ест очень мало овощей: всего 20-50% от минимальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В основе рациона большинства татарстанцев – переработанные, рафинированные продукты, полуфабрикаты, фастфуд, в которых много жиров и сахара. Конечно, такая нездоровая еда намного доступнее и дешевле свежих овощей и фруктов.

Но по мнению Оксаны Фроловой, многие люди до сих пор недооценивают пользу овощей и фруктов и не осознают масштаб вреда, который они причиняют себе употребляя нездоровую еду.

«В растительных продуктах содержится огромное количество витаминов, минеральных элементов, клетчатки и других веществ, необходимых для нормального функционирования организма. Благодаря большому количеству воды, клетчатке и отсутствию жиров, овощи приносят в организм мало калорий, но хорошо насыщают», – рассказала она.

Основу рациона составляют переработанные, рафинированные продукты, полуфабрикаты, фастфуд, а в них много жиров и сахара Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Овощи и фрукты помогают контролировать массу тела, незря они составляют основу почти всех диет: в организм поступает мало калорий, но сытость приходит надолго, острый голод не беспокоит и срывов на калорийную еду нет. Оксана Фролова добавила, что клетчатка замедляет переваривание пищи и способствует опорожнению кишечника.

Плохое питание может стать триггером для рака, ишемии и инсульта

Плохое питание, в частности, недостаточное количество в рационе фруктов и овощей – фактор риска развития различных болезней. Нутрициолог поставила его в один ряд с курением и употреблением алкоголя.

«В 2013 году более пяти миллионов смертей во всем мире были обусловлены именно недостаточным потреблением фруктов и овощей. С этим же связано 14% смертей от рака желудочно-кишечного тракта, 11% – смертей от ишемической болезни сердца и около 9% – от инсульта» – объяснила она.

«Овощи желательно термически обрабатывать как можно меньше; в идеале – запекать, готовить на пару, гриле или открытом огне» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как не растерять все полезные свойства овощей и фруктов?

Чтобы овощи и фрукты приносили максимальную пользу, необходимо правильно соблюдать правила их хранения, тщательно мыть и готовить с умом.

«Важно мыть любые овощи перед приготовлением, а термически обрабатывать как можно меньше; в идеале – запекать, готовить на пару, гриле или открытом огне», – отметила нутрициолог.

Врач заметила, если нет возможности покупать свежие овощи, вполне подойдут замороженные, главное, не замораживать их повторно.

«Фрукты и овощи – это залог хорошего самочувствия, бодрости, энергичности, внешней красоты и оптимизма» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для сохранения наибольшего числа полезных веществ овощи рекомендуется мыть, чистить и нарезать непосредственно перед готовкой. А вот любую зелень добавлять в блюда непосредственно перед подачей на стол.

«Фрукты и овощи – это залог хорошего самочувствия, бодрости, энергичности, внешней красоты и оптимизма. Благодаря употреблению овощей и фруктов в необходимых количествах, человек поддерживает свое здоровье в хорошем состоянии, дольше остается молодым, привлекательным и жизнерадостным. Добавляйте свежие овощи к каждому основному блюду, а фрукты – на перекус. И не забывайте, что даже небольшое количество овощей, которые вы съедаете каждый день, принесет организму пользу», – заключила специалист.