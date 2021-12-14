Плохое освещение и движение автомобилей: на что пожаловались обитатели казанских дворов

В ходе опроса, проведенного Фондом «Институт развития городов РТ», жители Казани пожаловались на отсутствие инфраструктуры во дворах для прогулок с детьми до трех лет, плохое освещение и активное движение автомобилей. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ», координатор президентской программы «Наш двор» Венера Камалова.

«Жители могли пройти опрос, ответив на наиболее значимые для них вопросы по порядку использования дворов. По итогам опроса выяснилось, что около 92% людей часто проводят время во дворах. Еще 67% опрошенных указали любимым занятием прогулку во дворах. 16% сказали, что им негде гулять с ребенком. 24% опрошенных отметили отсутствие инфраструктуры для прогулок с детьми в возрасте до трех лет. Хочу отметить, что оборудование, которое производится, ограничено для данной возрастной категории», — сказала она.

Мамам с малышами было рекомендовано во время прогулок проводить время в песочницах. По итогам опроса еще 31% респондентов отметили плохое освещение во дворах. 27% опрошенных жителей Казани посетовали на активное движение автомобилей во дворах, которое им мешает.

В соответствии с решением Президента РТ в 2020 году в республике началась реализация масштабной программы благоустройства дворовых территорий «Наш двор». В рамках программы планируется привести в порядок дворы многоквартирных домов. Силами республиканского БТИ проинвентаризировано более 9,6 тыс. дворов. Выявлено, что 6923 двора требуют комплексного ремонта. В 2021 по программе благоустроено 1078 дворов на 8 млрд рублей.