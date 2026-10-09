Пловец из ЮАР побил рекорд Климента Колесникова на 50 метров на спине

Фото: russwimming.ru

В Ташкенте продолжается этап Кубка мира по плаванию. Сегодня медали разыгрывались на дистанции 50 метров на спине среди мужчин.

Победу одержал представитель ЮАР Питер Кетце – он преодолел дистанцию за 22,09 метров. Тем самым он обновил мировой рекорд, принадлежавший россиянину Клименту Колесникову.

Серебро на этой дистанции занял россиянин Егор Конев – 22,29 секунды. Бронза у еще одного нашего соотечественника Павла Самусенко – 22,35 секунды.



Добавим, этап Кубка мира по плаванию в Ташкенте проходит с 8 по 11 октября.