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На главную ТИ-Спорт 9 октября 2026 16:41

Пловец из ЮАР побил рекорд Климента Колесникова на 50 метров на спине

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Пловец из ЮАР побил рекорд Климента Колесникова на 50 метров на спине
Фото: russwimming.ru

В Ташкенте продолжается этап Кубка мира по плаванию. Сегодня медали разыгрывались на дистанции 50 метров на спине среди мужчин.

Победу одержал представитель ЮАР Питер Кетце – он преодолел дистанцию за 22,09 метров. Тем самым он обновил мировой рекорд, принадлежавший россиянину Клименту Колесникову.

Серебро на этой дистанции занял россиянин Егор Конев – 22,29 секунды. Бронза у еще одного нашего соотечественника Павла Самусенко – 22,35 секунды.

Добавим, этап Кубка мира по плаванию в Ташкенте проходит с 8 по 11 октября.

#плавание
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