Пловчиха Ралина Гилязова из РТ завоевала серебро на этапе Кубка мира

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Пловчиха Татарстана Ралина Гилязова завоевала серебро на этапе Кубка мира на дистанции 50 метров брассом. Об этом сообщает канал Минспорта РТ в МАКС.

Ралина показала результат 29,81 секунды, уступив победительнице всего 0,06 секунды. Для спортсменки это первая взрослая международная медаль.

В интервью «Матч ТВ» Гилязова рассказала, что ожидала более быстрых секунд в вечернем заплыве. По ее словам, возможно, она медленно зашла в поворот или касание получилось медленным, но дальше, по ее мнению, будет быстрее.

Спортсменка отметила, что после чемпионата Европы стала выходить на старт увереннее и меньше волноваться, а короткая вода ей очень нравится.

Говоря о следующих двух этапах в Ташкенте и Астане, Гилязова назвала их рабочими, поскольку сейчас находится под нагрузкой и держит объем. По ее словам, она, скорее всего, будет разгоняться от этапа к этапу.

Погулять по Баку пловчиха не успела, так как днем постоянно спала, добавила она.