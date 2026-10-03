Пловчиха Ралина Гилязова из РТ завоевала серебро на этапе Кубка мира
Пловчиха Татарстана Ралина Гилязова завоевала серебро на этапе Кубка мира на дистанции 50 метров брассом. Об этом сообщает канал Минспорта РТ в МАКС.
Ралина показала результат 29,81 секунды, уступив победительнице всего 0,06 секунды. Для спортсменки это первая взрослая международная медаль.
В интервью «Матч ТВ» Гилязова рассказала, что ожидала более быстрых секунд в вечернем заплыве. По ее словам, возможно, она медленно зашла в поворот или касание получилось медленным, но дальше, по ее мнению, будет быстрее.
Спортсменка отметила, что после чемпионата Европы стала выходить на старт увереннее и меньше волноваться, а короткая вода ей очень нравится.
Говоря о следующих двух этапах в Ташкенте и Астане, Гилязова назвала их рабочими, поскольку сейчас находится под нагрузкой и держит объем. По ее словам, она, скорее всего, будет разгоняться от этапа к этапу.
Погулять по Баку пловчиха не успела, так как днем постоянно спала, добавила она.