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На главную ТИ-Спорт 7 июля 2025 11:48

Пловчиха из Татарстана Дьякова завоевала золото юниорского первенства Европы

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С 1 по 6 июля в словацком Шаморине проходило юниорское первенство Европы по плаванию 2025 года. В соревнованиях приняли участие более 600 пловцов из 45 стран.

Впервые за долгое время на европейские соревнования допустили российских атлетов. Среди них была и воспитанница казанской спортивной школы по плаванию «Дельта» Софья Дьякова. Тренером юной пловчихи является Светлана Чепик.

17-летняя российская спортсменка за последние два дня соревнований завоевала две золотые медали. Она показала лучшие результаты на дистанциях 800 метров (8:27,78) и 400 метров (4:07,06) вольным стилем.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

До этого момента Дьякова завоевала бронзовую награду на дистанции 200 метров (1:59,09).

Ранее, в 2024 году, спортсменка стала двукратной чемпионкой России и двукратной чемпионкой Игр стран БРИКС.

#плавание
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