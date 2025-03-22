Плов, сумаляк и крашеные яйца: чем удивляли казанцев на празднике Науруз

В Казани сегодня отпраздновали Науруз. Название праздника в переводе с фарси означает «новый день», а символизирует он приход весны и начало нового года у тюркских и иранских народов. Одним из участников праздничного мероприятия в столице Татарстана стал Председатель Госсовета РТ, руководитель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.





«Мы держимся благодаря тому, что дружны и едины»

Республиканский праздник тюркских и иранских народов Науруз прошел на Казанском ипподроме. Уже с самого утра горожане начали приходить сюда семьями и дружескими компаниями.

Ближе к полудню на майдан приехал Председатель Госсовета и руководитель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин. Он поздравил татарстанцев с праздником и поблагодарил их за сохранение мира и согласия в республике.

«История праздника Науруз идет из глубины веков. Сегодня его празднуют разные народы. Он связан с пробуждением природы, началом весны, весенне-полевых работ. И с этой весной пусть придет в наш дом благополучие, удача и успех», – сказал глава парламента участникам мероприятия.

Фарид Мухаметшин: «Что в сегодняшних условиях может быть дороже настоящей дружбы народов?»

Мухаметшин признался, что, находясь здесь, увидел и порадовался настоящей дружбе народов. «А что может быть дороже в сегодняшних условиях? Идет СВО, санкции давят на нашу страну, а мы держимся благодаря тому, что дружны и едины. Уверен, что такая дружба нацеливает нас на большее созидание, на успешное развитие республики», – подчеркнул он.

Председателя Госсовета также порадовало большое количество людей, которые пришли на этот праздник. «Я поразился тому, что с каждым годом национальный праздник Науруз становится все более горячо любимым у нашего многонационального народа. Здесь много русских, татар, узбеков, таджиков, казахов, киргизов, турков и представителей других народов. Проходит большой, замечательный, объединяющий народы праздник», – поделился он впечатлениями от увиденного.

В Узбекистане во время приготовления сумаляка танцуют и поют

Символом Науруза является блюдо «сумаляк». Его готовят из перемолотых проросших зерен пшеницы с добавлением муки, все это варят в котле. Как рассказала активист Национально-культурной автономии узбеков РТ Камилла Исраилова, во время его приготовления, которое длится 12 часов, еще танцуют и поют.

«На празднике мы представили проросшую пшеницу, которую используют для приготовления сумаляка. Здесь также есть наши узбекские лепешки и посуда», – отметила она.

Еще одним из главных праздничных угощений Науруза стал плов, приготовленный по рецептам разных тюркских народов.

По словам Исраиловой, у узбеков много разных видов плова, в каждом регионе его готовят по-своему. «Например, я выросла в Ферганской долине, где в плов добавляют нут и изюм. А самаркандский плов не перемешивают», – заметила она.

Камилла Исраилова (вторая справа): «На празднике мы представили проросшую пшеницу, которую используют для приготовления сумаляка. Здесь также есть наши узбекские лепешки и посуда»

Азербайджанцы приготовили сладости в честь весеннего равноденствия

Представители Азербайджана продемонстрировали участникам мероприятия шах-плов. «Он у нас готовится в течение четырех–шести часов. Сухофрукты, рис запекаются в несколько слоев. Получается такой пирог», – рассказала член правления Азербайджанской национально-культурной автономии РТ Гюнель Набиева.

Из национальных блюд азербайджанцы также выставили сладости, которые готовит в этой стране каждая семья в день весеннего равноденствия. Это, например, шекербура и пахлава.

«Есть долма – национальное азербайджанское блюдо. Отличие нашей кухни в том, что используется много различных специй, которые придают блюду невероятный вкус и аромат. Мы используем много баранины, у нас много мясных блюд. А еще мы красим яйца на Науруз-байрам», – подчеркнула Набиева.

«Отличие азербайджанской кухни в том, что используется много различных специй. А еще мы красим яйца на Науруз-байрам»

Иранцы накрыли новогодний стол – «хафт-син»

Иранцы на праздничном майдане показали, как в их стране празднуют Новый год с древних времен.

По словам председателя Иранского национально-культурного объединения РТ Назара Эмама, новогодний стол называется «хафт-син».

«Мы покрываем стол скатертью. На столе обязательно должны быть семь предметов, которые на персидском начинаются на букву «с», – пояснил он.

Председатель Иранского НКО также отметил, что к Наурузу принято красить яйца и ставить их на стол.

На празднике были организованы народные игры и забавы

На одной площадке многообразие своих культур продемонстрировали также афганцы, башкиры, буряты, казахи, киргизы, таджики, татары, тувинцы, турки, туркмены, представители народов Дагестана.

Так, например, татары подготовили подворье, чтобы показать гостям праздника, как жили их предки в прошлые века. Конечно, выставка не обошлась без татарских национальных блюд – губадии, чак-чака, эчпочмака, баурсака, перемячей и хвороста.

Все гости праздничного майдана смогли попробовать национальные блюда, услышать песни и познакомиться с традициями других народов.

Кроме того, на празднике были организованы интерактивные площадки, народные игры и забавы, конкурсы «Науруз Гузәле» («Красавица Науруза») и «Науруз Батыр» («Батыр Науруза»). Работала выставка-ярмарка изделий народных промыслов и ремесел. А самым ярким событием дня стала многонациональная концертная программа с участием творческих коллективов.

Фотографии: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

© Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ»