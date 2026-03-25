Плотников: У Татарстана уникальный опыт по поддержке малых форм хозяйствования

Татарстан имеет уникальный опыт по поддержке малых форм хозяйствования. Об этом заявил журналистам в Казани первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам – президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.

«В республике очень многое делается в различных направлениях. Татарстан является лидером в аграрном производстве. Очень позитивный опыт в создании кооперативов, по поддержке малых форм хозяйствования. Это важно, поскольку помимо крупных предприятий есть небольшие семейные фермы, которые вносят существенный вклад в развитие сельского хозяйства», – сказал он на 37-м Съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ.

Плотников отметил, что в России половину в от общего объема продовольственной продукции производят малые формы хозяйствования. «Сейчас фермерство набирает обороты – у них (фермеров – прим. Т-и) увеличивается количество земли в обработке, поголовье. И это хороший тренд для развития сельского хозяйства», – подчеркнул он.

На Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в Казань приехали более 600 делегатов из 65 регионов. По словам Плотникова, все они с интересом изучают работу сельскохозяйственной отрасли Татарстана.