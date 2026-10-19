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Общество 19 октября 2026 15:20

Плоскогубцы вместо ромашки: Рузиль Минекаев узнал, что у него снова родится сын

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Актер Рузиль Минекаев из Нурлата, прославившийся благодаря сериалу «Слово пацана», и его супруга Азиза готовятся во второй раз стать родителями. На днях пара также раскрыла пол будущего ребенка. Видео с праздника Азиза опубликовала на своей странице в социальных сетях, сообщает «Интертат».

Молодые супруги решили не устраивать пышную гендер-пати. Пол ребенка им сообщил друг во время отдыха в лесу. Рузиль и Азиза попросили его вручить им плоскогубцы, если родится мальчик, и цветок ромашки, если девочка. Друг передал супругам инструмент – значит, в семье Минекаевых появится еще один сын.

Актеры очень обрадовались этой новости. Азиза подписала опубликованный ролик словами о том, что вокруг звучат салюты, а в душе – самые светлые чувства.

#семья #актеры
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