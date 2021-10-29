Площадку нового этиленового комплекса показали будущим нефтехимикам в Нижнекамске

«Нижнекамскнефтехим» организовал экскурсию для учеников подшефной школы на строящееся производство этиленового комплекса, сообщила пресс-служба предприятия.

Посещение промышленной площадки ученикам 9-го профильного нефтехим-класса, созданного на базе нижнекамского многопрофильного лицея №37, организовало Управление по персоналу «Нижнекамскнефтехима» и администрация строящегося комплекса.

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Главный инженер будущего этиленового производства мощностью 600 тыс. тонн (ЭП-600) Андрей Егоров показал школьникам макет производства, подробно рассказал об уникальном оборудовании и технологиях получения продукции. Ученики побывали на смотровой площадке и стали свидетелям процесса возведения комплекса.

Школьникам рассказали, как стать частью команды высокопрофессиональных сотрудников: какими навыками и личными качествами необходимо обладать работнику для успешной работы в конкретном подразделении и на предприятии в целом. В «Нижнекамскнефтехиме» созданы все условия для успешного карьерного старта и собственного развития – необходимо лишь желание и готовность дальше обучаться.

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Экскурсия была проведена в рамках программы по функционированию профильных нефтехим-классов. Она была запущена в этом году Управлением по персоналу для профориентации школьников. Сейчас на базе подшефных учебных заведений действуют два нефтехим-класса: в 37-м лицее и 36-й школе.

Программа профориентации нацелена на приток в ПАО «Нижнекамскнефтехим» высокообразованной, имеющей хорошую профессиональную подготовку молодежи.

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Обучение в профильном классе позволяет ученикам уже со школьной скамьи знакомиться с реальным производством, мотивирует к более углубленному изучению предметов физико-химического цикла для самореализации при выборе будущей профессии и учебного заведения в дальнейшем.

К образовательному процессу в раках школьной программы подключатся преподаватели Нижнекамского химико-технологического института, а также колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» - одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в объединенную компанию СИБУР.

Компания основана в 1967 году, основные производственные мощности расположены в Нижнекамске. В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.