Площадка «Хабр Карьера» представила топ-10 лучших ИТ-работодателей России

В топ-10 лучших ИТ-работодателей России попали такие игроки рынка, как Ланит, Тензор, Lamoda и другие. Единственной компанией из сектора телекома, которая вошла в десятку лучших ИТ-работодателей, стала МТС. Среди экосистем в рейтинге она обошла Яндекс и Сбербанк, уступив лишь VK. Сотрудники оценивали ИТ-компании по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.

Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме и ее социальный вклад.



Сервис оценок компаний запущен на Хабр Карьере в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы. Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.

«МТС в десятке лучших ИТ-работодателей — заслуга слаженной работы команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно и удобно работать. Многие ИТ-специалисты построили и строят свою карьеру в ​ телеком-операторе с динамичной экосистемой, полной вызовов и возможностей. В дальнейшем есть много планов, как сделать работу наших сотрудников ещё интереснее», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Подробные результаты рейтинга по ссылке.