Площадка на башне с лазерной проекцией и сцена: какой будет улица Вокзальная в Агрызе

Фото: Институт развития городов Татарстана

В 2024 году от Татарстана отправят 10 заявок на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. В конкурсе участвует Агрыз. В случае победы заявки здесь пройдет благоустройство улиц Вокзальная и Ометова.

Вокзальная — первая улица, которую видит любой гость города. Большая часть жителей работают в железнодорожной индустрии, и их путь от дома до работы всегда проходит через нее. Поэтому, по мнению разработчиков, важно, с одной стороны, сформировать положительное первое впечатление, а с другой — создать комфортный пешеходный маршрут от вокзала прямо в парк «Орешник» для туристов и жителей района.

Фото: предоставлено Екатериной Самсоновой

Накануне в школе №2 состоялись общественные обсуждения. В них приняли участие представители районной и городской администраций, неравнодушные жители города разных возрастов и различных сфер деятельности. Были простые горожане и общественники, пенсионеры и молодежь — все, кого волнует судьба родного города.

«Не могли остаться сегодня в стороне. Может, какая-нибудь наша идея понравится», — подчеркнула неизменная активистка, ветеран педагогики Альфия Блюхерова.

Фото: предоставлено Екатериной Самсоновой

Территория, которую предстоит благоустроить в ближайшем будущем за счет федеральных средств, была выбрана путем интернет-голосования.

«Ваши предложения по благоустройству данной территории станут для нас фактически техзаданием и лягут в основу будущего проекта», — обратились к участникам мероприятия казанские архитекторы, которым доверено разработать проект.

Фото: предоставлено Екатериной Самсоновой

Далее стартовала работа в группах. Надо сказать, что общественные обсуждения по благоустройству территорий в Агрызе всегда отличаются особой активностью. И в этот раз отведенного времени участникам мероприятия не хватило. Организаторам пришлось дать дополнительное время, которого в конечном итоге тоже не хватило.

Причем обсуждения шли бурно, особенно в самой старшей и самой молодой группах. Кульминационным моментом стала презентация идей.

«Старшая гвардия», в состав которой вошли члены Общественного совета, ветераны-активисты и успешные руководители, подошла к обсуждениям со всей серьезностью. К примеру, накануне представители Общественного совета, можно сказать, пешком прошли по рассматриваемому маршруту, чтобы иметь самое полное представление и ничего не упустить.

Фото: предоставлено Екатериной Самсоновой

Склоняясь к исторической стороне вопроса, они предложили расширить границы благоустраиваемой территории до памятника героям Гражданской войны, где находится массовое захоронение. В числе множества интересных идей у них прозвучало и предложение перенести парковку от исторического паровоза на другую сторону дороги, а здесь обустроить фотозону.

Молодежь предложила оформить в стиле граффити бетонный забор по улице Вокзальной, установить сцену в Ленинском парке, оборудовать универсальную спортивную площадку, которая зимой будет служить ледовым катком. «Вишенкой на торте» стала идея установить лазерную проекцию на историческую водонапорную башню, которой исполняется 110 лет.

Фото: предоставлено Екатериной Самсоновой

Говоря о башне, архитекторы тоже поделились некоторыми планами оборудовать смотровую площадку на ней. В целом все идеи были приняты, обсуждение продолжится в режиме онлайн. А в случае победы в конкурсе работы на данной территории планируется провести в 2025-2026 годах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 275 тыс. татарстанцев проголосовали за благоустройство общественных пространств.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.