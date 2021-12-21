«Площадка диалога между талантами и предприятиями»: Песошин наградил лучших инноваторов

В Казани состоялась торжественная церемония награждения лучших инноваторов со всей страны в рамках 17-го республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Награды победителям вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Он отметил, что данный конкурс является эффективной формой поиска и раскрытия идей и талантов, состязание дает возможность поддержать талантливых изобретателей и выбрать лучших из них.

«Эта площадка дает возможность продуктивно выстраивать связь между институтами инновационной инфраструктуры, университетами, профессиональными ассоциациями и создаваемыми предприятиями», — обратился к участникам торжества Песошин.

Он добавил, что вокруг инфраструктуры инновационного сектора экономики формируется новый кадровый потенциал республики.

«Поэтому Татарстан открыт к сотрудничеству со всеми инвестиционными компаниями и инноваторами, готовыми вкладывать свои усилия в разработку, продвижение и производство конкурентоспособной, наукоемкой продукции», — подчеркнул Премьер-министр РТ.

В заключение Алексей Песошин пожелал участникам и победителям конкурса воплощения их идей в конкретные проекты.

«Причем не только в пределах нашей страны, но и во всем мире», — резюмировал Алексей Песошин.

По окончании вступительной речи руководитель татарстанского Кабмина вручил награды в номинации «Перспектива» юным инноваторам — победителям конкурса. Всего же номинантами конкурса в 2021 году стали 165 финалистов, которые получили призы от 25 тыс. до 220 тыс. рублей.

В этом году, несмотря на пандемию, на рассмотрение конкурсной комиссии поступило более 1,9 тыс. заявок. Организаторами «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» традиционно выступили Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Академия наук РТ и Министерство образования и науки РТ.

«Мы видим, что наш подход помогает находить и взращивать по-настоящему талантливых молодых ученых. Мы будем продолжать осуществлять финансовую поддержку стартапов на ранних стадиях. Для нас очень важно появление на рынке еще большего количества высокотехнологичных проектов из Татарстана», — заключил глава Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов.