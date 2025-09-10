news_header_top
Общество 10 сентября 2025 19:12

Площади сои в Татарстане за год увеличились почти в два раза

По сравнению с прошлым годом площади сои в Татарстане увеличились почти в два раза. В этом году этой культурой засеяно 62 тыс. га. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на семинаре по вопросам выращивая и развития сои, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Соя для республики становится одной из наиболее рентабельных культур, которая имеет серьезную динамику площадей возделывания. Десять лет назад площади сои в Татарстане составляли всего лишь 1,5 тыс. га», – заявил министр.

Зяббаров отметил, что необходимо совершенствовать технологии выращивания сои, чтобы она стала традиционной культурой для республики. По его мнению, технологические решения производства сои будут найдены благодаря экспериментальной базе Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Руководитель Татарского НИИ сельского хозяйства Айтуган Хазиев добавил, что ученые сейчас работают над созданием новых сортов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям и обладающих высокой урожайностью. По его словам, важно сотрудничество науки и бизнеса для внедрения передовых технологий в производство сои.

