Площадь выставки Russia Halal Expo в Татарстане будет увеличена в два раза

Площадь выставки Russia Halal Expo, которая пройдет с 19 по 20 мая этого года в Татарстане, будет увеличена с 5 до 10 тыс. кв. метров. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на итоговом заседании коллегии ведомства.

Она рассказала, что выставка пройдет в международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках восьмого международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Помимо этого, в рамках саммита состоится празднование Всемирного дня халяль, который ежегодно проводится в разных уголках мира.

В ходе своего выступления Минуллина напомнила, что 21 мая состоится масштабное празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Дата выставки специально приближена к празднованию этого события, чтобы эти мероприятия были сопряжены друг с другом для достижения синергетического эффекта», — пояснила она.

Минуллина подчеркнула, что хотя мероприятие и будет проходить только в мае, на сегодняшний день площади выставки распроданы более чем наполовину.