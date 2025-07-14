Площадь выставки на Kazan Digital Week в этом году вырастет почти вдвое

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Выставочная экспозиция на международном форуме Kazan Digital Week в этом году расширится до 220 компаний. При этом площадь выставки вырастет почти вдвое по сравнению с предыдущими годами. Об этом рассказал министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году будут задействованы все три павильона в выставочном комплексе Казань Экспо. Мы фактически вдвое увеличиваем территорию проведения форума», – заявил Хайруллин. Он добавил, что один павильон займут стенды компаний, а в другом расположатся отдельные выставки и мероприятия, проводимые на форуме.

Помимо увеличения площадки, по словам министра, также вырастут количество и география участников. В этом году ожидается более 20 тыс. участников из 60 стран мира.

Хайруллин подчеркнул, что главной повесткой в этом году станет реализация национального проекта «Экономика данных». Основное внимание будет уделено искусственному интеллекту в государственном управлении и других отраслях экономики.

«Мы планируем обсудить положительный опыт Татарстана и, конечно, рассчитываем увидеть лучшие практики регионов России», – заявил министр.

Деловая программа еще формируется. Всего запланировано более 90 различных мероприятий с участием более 500 экспертов, 60 из которых будут иностранными.