Площадь выставки KDW вырастет на треть по сравнению с прошлым годом
Экспозиция, организованная в рамках международного форума Kazan Digital Week, в этом году займет три павильона общей площадью 20 тыс. кв. метров, что на треть больше, чем в прошлом году, когда выставка размещалась в двух павильонах площадью 15 тыс. кв. метров. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на заседании оргкомитета форума.
«Интерес к выставке растет. При этом базовая стоимость стенда площадью 6 кв. метров остается доступной – от 59 тыс. рублей», – отметил он.
Рифкат Минниханов подчеркнул, что в настоящий момент выставочная экспозиция уже забронирована на 86%. В первом павильоне запланировано проведение полуфинального и финального этапов международного чемпионата по битве роботов. А экспозиция второго павильона пройдет по десяти ключевым направлениям форума. Наибольшее количество стендов будет представлено по четырем направлениям: «Инновации», «Интегрированный бизнес», «Цифровая индустрия 4.0» и «Цифровые технологии государственного управления».
При этом большинство решений, которые компании продемонстрируют на стендах, так или иначе будут связаны с технологиями искусственного интеллекта.
Третий павильон примет аллею стартапов, ярмарку вакансий, федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» и профориентационный проект ProSkills.
Kazan Digital Week 2026 пройдет с 29 по 31 октября в международном выставочном центре «Казань Экспо». Там встретятся представители государства, бизнеса, IT-компаний и экспертного сообщества, чтобы обсудить искусственный интеллект, новые технологии и решения, которые уже меняют жизнь.