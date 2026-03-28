Площадь судебных участков мировых судей Советского района Казани увеличилась в 2,5 раза

Министр юстиции Рустем Загидуллин осмотрел отремонтированное здание судебных участков мировых судей по Советскому району Казани, где после переезда разместились судебные участки №3 и №4. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Судебные участки переехали из прежнего помещения в здание бывшей поликлиники на улице Главной, дом 68. После переезда площадь помещений увеличилась более чем в 2,5 раза и теперь составляет 479,6 кв. м. Это позволило решить многолетнюю проблему нехватки рабочего пространства для мировых судей и сотрудников аппаратов.

По словам заместителя министра юстиции Марата Низамиева, Министерством был организован текущий ремонт стоимостью 4 млн рублей.

«В рамках подготовки помещений обновлена входная группа: вывеска, лестничная площадка, произведен частичный ремонт внутри помещений, полностью обновлена система охранно-пожарной сигнализации, обустроено конвойное помещение и установлены противопожарные двери в архивные и серверное помещения», – отметил заместитель министра.

В ходе визита министр обратил внимание на значительные улучшения условий работы. На прежнем месте остро ощущался дефицит площадей – отсутствовали конвойные помещения, совещательные комнаты для судей, не хватало архивных помещений, не было санузла для маломобильных групп населения.

«Поздравляю мировых судей и сотрудников аппаратов с новосельем. В Татарстане уделяется особое внимание созданию современной инфраструктуры для отправления правосудия во всех районах республики. Достойные условия труда – это не только забота о работниках института мировой юстиции, но и уважение к гражданам, обращающимся за судебной защитой», – подчеркнул Рустем Загидуллин.

Переезд и обновление помещений были высоко оценены и самими сотрудниками судебных участков. Мировые судьи выразили благодарность Министерству юстиции: «Мы очень долго ждали этого события. Новое помещение не только значительно просторнее, но и отремонтировано с учетом всех наших потребностей. Более того, новые условия делают посещение судебного участка более комфортным и для граждан, обращающихся к нам».