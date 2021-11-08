Площадь ремонтно-строительных работ в Казани в 2021 году превысила 2 млн кв. метров

В 2021 году на развитие и ремонт дорожной сети, а также на благоустройство дворовых территорий Казани было направлено почти 15 млрд рублей. Совокупная площадь ремонтных и строительных работа в городе составила 2,1 млн кв. метров. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что в 2021 году Казань, несмотря на непростую эпидемическую обстановку, продолжает наращивать темпы дорожно-строительных работ. Благодаря поддержке Президента РТ и федерального центра, на развитие и ремонт дорожной сети и благоустройство дворовых территорий в этом году выделили беспрецедентную сумму в 14,7 млрд рублей.

«Из них 4,4 млрд рублей пошли на ремонт объектов улично-дорожной сети, 8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта, дублера Горьковского шоссе, дорог развития Большого казанского кольца, петли на Оренбургском тракте и подземного перехода на улице Мавлютова. Еще 2,3 млрд рублей пошли на реализацию программы „Наш двор“», — рассказал Куляжев.

По его словам, в рамках выделенного финансирования были отремонтированы 167 городских и поселковых улиц и подъездных дорог, благоустроено 430 дворовых территорий.

«Общая площадь ремонта и строительства составила более 2 млн квадратных метров», — резюмировал Игорь Куляжев.