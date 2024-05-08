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Происшествия 8 мая 2024 13:30

Площадь пожаров в Иркутской области превышает 1,1 тыс. гектаров

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В регионе Иркутска успешно ликвидировали 19 пожаров, охвативших приблизительно 1,8 тысяч гектаров. По данным пресс-службы местного правительства, пожары на территории в 1,1 тысячи гектаров находятся под контролем.

«Ситуация в Братском районе нормализовалась. Единственный оставшийся пожар у Вихоревки планируется локализовать в течение сегодняшнего дня. Риск распространения огня на жилые зоны был предотвращен», – говорится в заявлении.

Также сообщается, что 8 мая был введен специальный противопожарный режим на территориях, затронутых возгораниями. Этот режим включает в себя ограничение доступа граждан в лесные зоны и запрет на использование открытого огня.

#лесные пожары
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