Площадь пожаров в Иркутской области превышает 1,1 тыс. гектаров

В регионе Иркутска успешно ликвидировали 19 пожаров, охвативших приблизительно 1,8 тысяч гектаров. По данным пресс-службы местного правительства, пожары на территории в 1,1 тысячи гектаров находятся под контролем.

«Ситуация в Братском районе нормализовалась. Единственный оставшийся пожар у Вихоревки планируется локализовать в течение сегодняшнего дня. Риск распространения огня на жилые зоны был предотвращен», – говорится в заявлении.

Также сообщается, что 8 мая был введен специальный противопожарный режим на территориях, затронутых возгораниями. Этот режим включает в себя ограничение доступа граждан в лесные зоны и запрет на использование открытого огня.