Площадь пожара в НИИ во Фрязино достигла 3,5 тысячи квадратных метров

По последним данным МЧС России, пожар в здании научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино принял угрожающие масштабы. Огонь охватил четыре этажа здания, а общая площадь возгорания достигла 3,5 тысяч квадратных метров, передает РИА Новости.

Спасательные работы осложняются экстремально высокой температурой и сильным задымлением. На месте происшествия работает более 100 спасателей и 40 единиц специальной техники.

Особую тревогу вызывает информация о возможном нахождении в горящем здании девяти человек. На данный момент известно об одном спасенном.

Ситуация остается крайне напряженной, и пожарные службы продолжают интенсивную борьбу с огнем.