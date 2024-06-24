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Площадь пожара в НИИ во Фрязино достигла 3,5 тысячи квадратных метров
По последним данным МЧС России, пожар в здании научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино принял угрожающие масштабы. Огонь охватил четыре этажа здания, а общая площадь возгорания достигла 3,5 тысяч квадратных метров, передает РИА Новости.
Спасательные работы осложняются экстремально высокой температурой и сильным задымлением. На месте происшествия работает более 100 спасателей и 40 единиц специальной техники.
Особую тревогу вызывает информация о возможном нахождении в горящем здании девяти человек. На данный момент известно об одном спасенном.
Ситуация остается крайне напряженной, и пожарные службы продолжают интенсивную борьбу с огнем.
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