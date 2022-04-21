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Происшествия
21 апреля 2022  16:16
Павел Климчак

Пять человек погибли на пожаре в тверском военном НИИ

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В Твери горит Центральный НИИ Войск воздушно-космической обороны. Огонь распространился на три верхних этажа четырехэтажного здания. При этом площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В данный момент в тушении огня принимают участие более 240 человек, которые пытаются сделать все возможное, чтобы пожар не распространялся дальше.

Пострадавшим при возгорании оказывают медицинскую помощь. По имеющимся сейчас данным, в пожаре погибли пять человека, еще 25 пострадали, а судьба одного остается неизвестной.

#пожар
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