Пять человек погибли на пожаре в тверском военном НИИ

В Твери горит Центральный НИИ Войск воздушно-космической обороны. Огонь распространился на три верхних этажа четырехэтажного здания. При этом площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В данный момент в тушении огня принимают участие более 240 человек, которые пытаются сделать все возможное, чтобы пожар не распространялся дальше.

Пострадавшим при возгорании оказывают медицинскую помощь. По имеющимся сейчас данным, в пожаре погибли пять человека, еще 25 пострадали, а судьба одного остается неизвестной.