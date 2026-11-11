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Происшествия 11 ноября 2026 13:48

Площадь пожара на территории склада в Дербышках превысила 2 тысячи кв. метров

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Площадь пожара на территории склада в Дербышках превысила 2 тысячи кв. метров

Стали известны подробности происшествия на территории склада в Дербышках.

Напомним, пожар произошел на территории склада на улице Поперечно-Ноксинской – внутри здания, а также на открытой местности, где загорелись автопокрышки.

Как рассказали в ГУ МЧС России по РТ, здание склада горит на площади 1,6 тыс. кв. метров, а автопокрышки на открытой местности – на площади 800 кв. метров. Угроза распространения огня снята.

В тушении пожара задействованы 50 человек и 16 ед. техники. Готовится к применению пожарный поезд.

#пожар на складе #дербышки #гу мчс рф по рт
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