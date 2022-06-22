Площадь около посольства США в Москве переименовали в честь ДНР

Площади в Москве около посольства Соединенных Штатов переименовали в честь Донецкой народной республики. Соответствующее постановление мэра столицы России Сергея Собянина опубликовано на его сайте.

«Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование — площадь Донецкой Народной Республики», — сказано в документе.

Отмечается, что 44,69% участников голосования на портале «Активный гражданин» поддержали именно этот вариант. Теперь администрация города должна выбрать еще одну площадь, которую назовут в честь Луганской народной республики.

Площадь у посольства России в Вашингтоне еще в 2018 году была переименована в честь убитого в 2015-м российского оппозиционного политика Бориса Немцова, о чем сообщал «Татар-информ».

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Позднее, 23 февраля, их главы обратились к Президенту РФ Владимиру Путину за помощью. Утром следующего дня, 24 февраля, Россия начала специальную военную операцию на Украине.