Плодожорку в двух партиях персиков выявили в Татарстане

Специалистами испытательной лаборатории филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по РТ при проведении фитосанитарных исследований выявлен карантинный вредный объект – восточная плодожорка Grapholitha molesta (Busck). Ее нашли в свежих персиках, поступивших из Киргизии.

Жизнеспособные личинки вредителя обнаружены сразу в 2 партиях плодов общей массой 22,7 т.онны. Информация о выявлении направлена в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан для принятия мер реагирования.

С начала текущего года это – первый случай ввоза на территорию Татарстана фруктов, зараженных восточной плодожоркой. За период с 1 января по 25 июля в испытательной лаборатории филиала было исследовано более 1,7 тыс. тонн импортной плодоовощной продукции, в том числе 207 тонн свежих фруктов.

Происхождение восточной плодожорки связано с Восточной Азией, откуда опасный карантинный вредитель распространился по другим странам и континентам, в том числе на территорию России. Насекомое повреждает молодые побеги и плоды почти всех плодовых культур, предпочитая в качестве кормовых растений персик, грушу и айву.

Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста зеленой массы. Поврежденные плоды полностью разрушаются и становятся непригодными к употреблению.