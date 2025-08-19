«Плисецкая. Полюс магии»: бесплатная выставка от Бахрушинского музея открылась в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Костюмы от Пьера Кардена, пуанты и личный штемпель Маий Плисецкой, скульптуры-посвящение великой русской балерине, архивные фотографии, а также графика и живопись. В Присутственных местах Казанского Кремля открылась выставка из собрания Бахрушинского музея «Плисецкая. Полюс магии» – около 200 экспонатов рассказывают историю одной из известнейших балерин ХХ века.

Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения Плисецкой, бесплатна для посещения и будет гостить в Казани до 15 октября.

«Бахрушинский музей является крупнейшим хранителем театрального наследия России. Мы держим первенство по самой большой коллекции, посвященной Плисецкой. При жизни Майя Михайловна передала нам большую коллекцию своих платьев, костюмов. А в 2022 году ее супруг Родион Щедрин, с которым они прожили в браке 57 лет, передал музею их квартиру на Тверской. Для нас было особо важным отразить на выставке не только величие и ту магическую силу, дар величайшей балерины, но и показать ее как личность, человека, показать историю их семьи, историю творческой династии Плисецких-Мессереров», – рассказала журналистам генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Выставка, отметила Трубинова, реализуется в рамках национального проекта «Семья». В одном из залов воссоздали домашний интерьерный угол – два тех самых кресла с журнальным столиком и два тех самых пледа, которые еще помнят тепло рук Майи Плисецкой и ее супруга Родиона Щедрина. При этом Майя Плисецкая, и это общеизвестно, хоть и прожила с мужем, пока смерть не разлучила их, более полувека, но отказалась от материнства в угоду сцене.

Сто лет со дня рождения балерины будет отмечаться 20 ноября. К этому моменту гастролирующий выставочный проект, начав с Казани, успеет побывать в Рязани и Туле и прибудет в финальную точку экспонирования – Пекин. В Китае Майя Плисецкая бывала на гастролях.

«В России это уникальная практика: Бахрушинский музей – это музей, который фактически превращает страницы театра в летопись истории страны. Это уникальная миссия. Они фактически единственные сохраняют в костюмах, в дневниках тех или иных персонажей (режиссеры, актеры, художники), в предметах интерьера, в которых создавались те или иные бессмертные произведения искусства, атмосферу творчества. Тот воздух, которым дышали люди перед тем, как выйти на сцену, перед тем как внести свою запись в историю театрального искусства нашей страны», – сказала, открывая выставку, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.