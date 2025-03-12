Плевали в игроков и дразнили Вендела: почему «Факел» надо наказать после игры с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вендел получил красную карточку за непристойный жест в адрес фанатов «Факела», которые провоцировали его на расистской почве. Фанаты воронежской команды и ранее отличались грубыми выходками в адрес футболистов. Накажут ли болельщиков «огнеопасных» - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» лишился Вендела перед игрой со «Спартаком»

Грядущий матч «Зенита» со «Спартаком», пожалуй, во многом будет определяющим в нынешней чемпионской гонке. Однако перед столь важным матчем у «сине-бело-голубых» выбыл ключевой полузащитник Вендел.

Все случилось в игре с «Факелом» (2:0). В Воронеже бразильца с трибун оскорбляли на расовой почве. В ответ игрок показал им средний палец, за что затем получил красную карточку. Как вчера сообщил КДК РФС, «Зенит» обратился к дисциплинарному комитету для отмены удаления в том матче. Однако вряд ли запрос петербургской команды будет удовлетворен.

Дело в том, что это не простое удаление за условное нарушение правил на сопернике. Согласно регламенту, действия Вендела считаются оскорбительным поведением. За такое предусмотрена дисквалификация от двух до четырех матчей. А в случае рецидива вовсе могут последовать штраф и отстранение на три месяца. Поскольку подобное поведение Вендела было продемонстрировано в РПЛ, наказание распространится лишь на этот турнир. То есть потенциально бразилец в Премьер-лиге может пропустить игру не только с «красно-белыми», но и «Рубином», «Локомотивом» и «Краснодаром». Оппоненты не простые. Казанцы, к примеру, умеют эффективно играть против топов, что показали в матчах со «Спартаком» (2:1) и «быками» (2:2).

Хотя загадывать на последующие встречи пока рано. Впереди у команды Сергея Семака игра со «Спартаком», который всерьез нацелен на титул в этом сезоне и наверняка выйдет очень заряженным после обидного поражения «Рубину» в минувшем туре. Игра обещает быть трудным испытанием для «сине-бело-голубых».

Фото: fc-zenit.ru

Вендел поступил непрофессионально, но фанаты «Факела» тоже ведут себя грубо

Конечно, в первую очередь виноват сам Вендел. Да, его оскорбляли расистскими высказываниями. Но вместо того, чтобы поддаваться эмоциям и показывать непристойные жесты, он мог обратиться к рефери и сообщить о неподобающем поведении фанатов. Либо просто быть выше этого, как, например, делал защитник «Барселоны» Дани Алвес. Наверняка все помнят ту историю, когда бразильцу кинули на поле банан во время розыгрыша углового удара. Алвес не стал на это отвечать, а просто съел фрукт и исполнил стандарт.

С другой стороны, болельщики «Факела» тоже «хороши». Подобный случай – не первый для фанатов «огнеопасных», когда они провоцировали игроков. Причем порой даже своей команды. К примеру, после матча «Факела» с «Пари НН» (0:0) игроки воронежского клуба подошли к своим трибунам, откуда на них стали кричать собственные фанаты. Один из них даже плюнул в футболиста своего клуба Игоря Калинина. Тот едва не влез в драку, благо, его оттащили сотрудники стадиона и партнеры по команде.

Сергей Семак также обмолвился о произошедшей ситуации с Венделом, указав, что подобное поведение болельщиков позорит российский футбол.

«У каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам можно было определить, кто из болельщиков и как себя вёл, и сделать определённые выводы. И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола», - передает слова наставника пресс-служба «Зенита».

Учитывая все вышесказанное, самым справедливым вариантом, пожалуй, было бы наказание обеих сторон. Вендел уже получил дисквалификацию, и трудно спорить с тем, что он ее не заслужил. С другой стороны, на «Факел» тоже можно было бы наложить санкции за неоднократное грубое поведение своих фанатов. К примеру, лишить воронежскую команду зрителей на следующий матч в РПЛ.

Фото: ru.uefa.com

Вендел – не первая жертва расизма в РПЛ

Вообще, случай с Венделом – далеко не первый акт проявления расизма со стороны фанатов в РПЛ. В России выступало много легионеров, которых окскорбляли подобным образом.

К примеру, бывший игрок ряда грандов РПЛ Ари рассказывал СМИ, что сталкивался с оскорблениями со стороны фанатов из-за цвета кожи. Также он говорил, что подобное преследовало Халка и Роберто Карлоса, когда они играли в России.

Кстати, о Роберто Карлосе. Бразилец тогда выступал за «Анжи». В матче против «Крыльев Советов» (3:0) он проводил атаку по флангу, но игру остановили из-за фола. Когда Карлос остановился, он увидел банан, который недалеко от него бросили фанаты. Защитник после этого вышел на эмоции и стал яростно кричать в сторону трибун, откуда в ответ стали его освистывать. В итоге Карлоса заменили, и расстроенный бразилец покинул поле и укрыл лицо полотенцем. Как говорил тогдашний главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев на послематчевой пресс-конференции, бразилец не сумел сдержать слез.

Халк же однажды записал видео в поддержку игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, рассказывая, что во время выступлений в России он тоже подвергался расистским нападкам со стороны фанатов, как и его соотечественник.

«Я нервничаю, когда говорю про это. Расизма не должно существовать. Я сам становился его жертвой, когда играл в России и Португалии», - говорил нападающий.

Фото: fc-zenit.ru