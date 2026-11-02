Плескачева увереннее Дзепки, Гуменник с недокрутом, а Валиева — на афише в Омске

В Красноярске мы увидели триумф Плескачевой, провал Дзепки и осторожное возвращение подопечной Тутберидзе. Гуменник взял золото с тремя недокрутами, а Ветлугин пережил катастрофу. Валиева была заявлена в афише Омска — но выйдет ли она на лед после возвращения к Тутберидзе и пропуска трех этапов из-за болезни? Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Коллаж: Ирина Донова / «Татар-информ

Плескачева удивила, Дзепка не справилась: женский турнир в Красноярске

Лидия Плескачева ворвалась во взрослую серию так, будто травмы остались в прошлом. Из-за повреждения правой ноги, полученного после неудачного приземления с четверного сальхова в межсезонье, фигуристка пропустила около двух месяцев летней подготовки. В новой возрастной категории она дебютировала еще в начале октября — на чемпионате Москвы. 16-летняя ученица Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой не стала рисковать четверным сальховом, сделала ставку на надежный тройной аксель — и не прогадала.

146,17 за произвольную, 224,82 по сумме, победа и в сегменте, и по итогам двух видов. Из всех участниц этапа только Лидии в короткой программе удался чистый и абсолютно уверенный тройной аксель. Фигуристка призналась, что не ожидала такого развития событий на первом взрослом старте: по ее словам, она думала, что баллов будет поменьше.

«Нет, не ожидала. Думала, что баллов будет поменьше. 76 — это вау! А 78 — ничего себе! Поэтому такая была реакция, когда объявили оценки», – призналась Лида.

Позади остались призеры чемпионатов России и международных стартов. Плескачева выглядела увереннее главной фаворитки юниорского финала Гран-при Софии Дзепки. Это уже заставляет задуматься о перераспределении путевок на юниорский чемпионат мира.

София Дзепка, которую вписали в главные героини сезона, в Красноярске провалилась. Для 17-летней фигуристки это был первый взрослый старт такого уровня. Дзепка заменила на юниорских этапах в Китае и Таиланде Елену Костылеву и за два старта влюбила в себя всю страну и множество поклонников фигурного катания во всем мире.

На внутреннем старте короткая не задалась, произвольная — тоже: двойной аксель со степ-аутом, каскад флип-тулуп через тройку на минус, недокрут на сальхове в каскаде с лутцем, отказ от четверного тулупа. 191,04 баллов по сумме и лишь восьмое место. Тревожный сигнал, особенно на фоне неудачи Льва Лазарева неделей ранее на этапе в Санкт-Петербурге. Психология и завышенные ожидания — вот что, похоже, мешает вчерашним юниорам на взрослом уровне.

София Дзепка Фото: скриншот с трансляции Первого канала

София Дзепка в социальной сети подвела итог своему первому взрослому старту, отметив, что он остался позади и стал важным опытом и еще одним шагом вперед.

«Первый взрослый старт позади. Это важный опыт и еще один шаг вперед. Спасибо каждому, кто болел за меня, писал теплые слова и поддерживал на трибунах и издалека. Я чувствовала вашу поддержку и очень ею дорожу. Благодарна за этот дебют и за то, что вы рядом!, – написала девушка.

Алиса Двоеглазова Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Алиса Двоеглазова в Красноярске вышла на лед впервые в сезоне — и сам факт возвращения после тяжелейшей травмы бедра, полученной весной на шоу, важнее результата. Подопечная Этери Тутберидзе выполнила в короткой программе вместо каскада тройной лутц — тройной тулуп она прицепила лишь двойной: на тренировках связка с двумя тройными получалась уверенно, но в прокате тактику пришлось менять мгновенно, после приземления с лутца, — не хватило амплитуды и замаха.

Элемент шел во второй половине и получил десятипроцентный бонус, но базовая оценка все равно просела более чем на три балла; добавились дорожка шагов второго уровня и вращение на третий. Даже за столь осторожный и небезупречный прокат судьи выставили 70,53 балла и четвертое место — сейчас на первом плане здоровье и минимизация риска рецидива, а не борьба за медали.

Анна Фролова в очередной раз доказала: идеальной произвольной ей не хватает то сил, то концентрации. Первая половина ее «Титаника» была безупречной, а дальше — неясное ребро на лутце в каскаде, падение с недокрутом на сольном. Первые компоненты дня не спасли: 211,97 балла и бронза. На первом этапе Гран-при в Казани Фролова взяла 2 место – тогда ее подвело падение на тройном лутце в произвольной.

Вероника Яметова, Лидия Плескачева, Анна Фролова Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

А вот Вероника Яметова переживает праймовую эру. 141,32 балла за произвольную, 213,45 по сумме, и второе серебро подряд. Переход в «Ангелы Плющенко» пошел на пользу: амплитудные прыжки стали надежнее, недокруты ушли за счет высоты. Яметова заменила Софью Муравьеву, которая недавно вернулась в академию Евгения Плющенко. Решение приняли тренерский штаб и руководство — чтобы дать Муравьевой больше времени на подготовку и перенести ее выступление на заключительный этап серии в Омске. Вероника призналась, что, увидев состав участниц красноярского этапа, поначалу испытала тревогу.

«Когда Евгений Викторович сказал, куда мы едем, я посмотрела состав и подумала: только бы не в Красноярск… Но в целом мне не важно, какой состав и буду я на пьедестале или нет. Главное для меня — чисто откатать программы, чтобы было чувство завершённости. Чтобы я для себя чисто откатала программу и почувствовала удовлетворение», – призналась Вероника.

А что на счет всеми ожидаемой Камилы Валиевой? РИА Новости сообщали что, фигуристка попала в афишу этапа Гран-при в Омске: портал Правительства Омской области опубликовал анонс турнира с участием фигуристки, а Минспорта региона сообщило, что она ожидается среди участниц. Соревнования пройдут 14–15 ноября на «G-Drive Арене» в танцах на льду, парном и одиночном катании.

Камила Валиева на анонсе этапа в Омске Фото: omskportal.ru

Сейчас на портале анонс с Валиевой изменен — упоминание о ней стерто: фигуристка осталась только на фото, а в тексте анонса ее больше нет. Ранее Валиева была заявлена на этап в Казани, но снялась из-за болезни, после чего покинула группу Светланы Соколовской и вернулась к Этери Тутберидзе. При этом стоит помнить: Валиева уже фигурировала и в анонсах, и в заявке Казани — а затем сама сообщила, что пропустит этап из-за болезни.

И формулировка Минспорта Омской области была осторожной — «ожидается», «может войти», а официального подтверждения окончательного списка участников до сих пор нет. Учитывая, что предыдущие этапы она пропустила по состоянию здоровья, ждать Камилу в Омске не стоит.

От триумфа Гуменника до боли Ветлугина: мужчины между рекордом и развалом

Петр Гуменник подтвердил статус фаворита, но осадок остался. Победа с 287,23 и отрывом в 21,66 от второго места выглядит убедительно, пока не посмотришь протоколы: три недокрута, неясное ребро на квад-лутце, дорожка шагов на второй уровень. На мировом Гран-при судить будут строже. Сложнейший набор практически полностью реализован, но цена этим ошибкам на международной арене будет куда выше.

Фигурист Николай Угожаев начал произвольную с трех подряд четверных — лутц, тулуп, флип — настолько уверенно, что казалось, интрига умерла. Но повторный квад-лутц не задался, каскад прицепить не удалось, а во второй половине пришлось бороться буквально за каждый выезд. 265,57 балла и серебро — результат достойный, но до идеала далеко.

Андрей Мозалев и Даниил Самсонов повторили один и тот же сценарий: провал в короткой, борьба в произвольной и откат вниз. Мозалев с 241,28 стал пятым, Самсонов с 251,12 неожиданно взял бронзу — судьи оценили его почти на 15 баллов выше, чем двумя неделями ранее, хотя прокат был явно хуже.

Николай Угожаев, Петр Гуменник, Даниил Самсонов Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Отдельная боль — Матвей Ветлугин. Возвращение программы под «Боже, царя храни» обернулось катастрофой: стартовый квад-лутц с грубой ошибкой, «бабочка» вместо квад-флипа, падение на повторной попытке, еще два падения с тройных. 106,34 за произвольную, 192,12 балла в сумме и девятое место.

Главный вызов следующих этапов — не наращивание четверных, а умение доводить заявленный набор до конца без срывов. И пока даже те, кто еще недавно выглядел безупречно, с этим справляются с трудом.

Клеопатра на льду «Кристалла»: Степанова и Букин выиграли этап в Красноярске

Александра Степанова и Иван Букин выиграли третий этап «Красноярье», набрав 193,98 балла. Ученики Александра Жулина шли вторыми после ритм-танца, но забрали произвольный и по сумме двух программ поднялись на верхнюю ступень пьедестала. Для Степановой и Букина это первая победа в сезоне.

На льду «Кристалла» опытные танцоры впервые показали новые программы: ритм-танец на музыку Шнитке «Танго в сумасшедшем доме» и произвольный под Peter Gabriel — The Feeling Begins, где Александра предстает в роли Клеопатры.

Серебро у Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова — 184,14. Для них это вторая медаль серии Гран-при: в Казани фигуристы были бронзовыми призерами. В Красноярске ученики Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой обновили личные достижения и в произвольном танце, и по сумме двух программ.

«Сейчас мы можем себя похвалить за то, что смогли собраться, потому что подготовка у нас была очень непростой, — отметил Иван после проката.

Екатерина рассказала, что была рада выступить и добиться такого результата.

«Подготовка действительно была очень непростой, но не будем вдаваться в подробности, хотя нам было нелегко. Мы очень рады, что сегодня справились с волнением, показали нашу программу и смогли добиться такого результата — занять призовое место», — добавила Катя.

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Анна Щербакова – Егор Гончаров Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Бронза у Анны Щербаковой и Егора Гончарова — 183,69. Неделей ранее в северной столице ученики Екатерины Рублевой, Сергея Плишкина и Ивана Шефера заняли пятое место. В Красноярске они шли четвертыми после ритм-танца и в итоге поднялись на пьедестал, улучшив личные рекорды сезона.