Мухаметшин: Не каждый регион может рассказать о таких успехах в волейболе, как Татарстан

Татарстанцы все чаще интересуются волейболом, чему во многом способствуют успехи «Зенита-Казани» и «Динамо – Ак Барс». В регионе развита инфраструктура для игры, и в целом такими успехами, как РТ, могут похвалиться далеко не все регионы. Об этом на заседании президиума Федерации волейбола республики рассказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что, несмотря на высокий уровень развития, в этой области наблюдается и ряд проблем. «У нас хорошая инфраструктура, но следует усилить подготовку тренерских кадров. Мы несем великую миссию в общество, но нам нужны конкретная работа и конкретные результаты», – подчеркнул президент Федерации волейбола РТ.

Исполнительный директор федерации отметил, за год организация вдвое увеличила число направлений работы – с 10 до 20. К примеру, к ним добавилось проведение Спартакиад муниципальных и государственных служащих.

Одним из вопросов, который рассматривали участники заседения, стало создание Центра волейбола в Набережных Челнах. На изыскательные работы городу было выделено 4,5 млн рублей, однако для строительства требуется еще 465 млн.

«Посмотрим. Времена нынче непростые, уменьшаем объем добычи нефти, – заметил на это Мухаметшин. – Подумайте о софинансировании со стороны города — так будет легче провести решение через парламент. Мы к Челнам относимся с большим уважением, это непростой город, созданный строителями КАМАЗа со всего Советского союза».

Также пленум рассмотрел вопрос с нехваткой тренеров в сельской местности и проблемой с уровнем зарплаты судей. Фарид Мухаметшин предложил участникам проводить больше соревнований в районах республики, чтобы привлечь в волейбол больше тренеров-энтузиастов.

Кроме того, участники заседания обсудили итоги развития Школьной волейбольной лиги в 2022 году. По словам куратора проекта, директора «Зенита-Казань» Олега Брызгалова, в текущем сезоне в лиге участвуют более 27 тыс. татарстанских школьников, что что более чем на 7 тыс. превышает прошлогодние показатели.

«Участвуют 4700 команд, им по ходу сезона будет вручено 840 мячей и сертификаты на 120 000 рублей для приобретения инвентаря. А четыре лучших по итогам сезона, он завершится в мае, получат путевки в летние лагеря отдыха, – поделился он.

Однако, добавил Брызгалов, некоторые районы не уделяют лиге достаточного внимания. Это, к примеру, Бавлинский, Нижнекамский, где результаты «близки к нулю».

«Недоработали. Мы должны включить в лигу каждую школу. Если нет инициативы с мест — надо заставлять. Я подпишу письма к главам городов и районов, где так наплевательски относятся к волейболу», – заявил Мухаметшин.