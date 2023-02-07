Пленум ФСО «Динамо» подвел итоги работы общества за год

Сегодня в зале совещаний МВД по Республике Татарстан на заседании Пленума ОГО ФСО «Динамо» РТ были подведены итоги работы за год.

Под председательством председателя общества, руководителя аппарата Раиса РТ Асгата Сафарова, 132 делегата из 141 заявленных выслушали четыре доклада Салавата Гайсина, первого заместителя председателя общества и одобрили их.

Вспоминая минувший год, Гайсин напомнил об участии динамовцев в первой Всероссийской спартакиаде, которая шла почти три месяца с участием 13.000 спортсменов. Динамовцы республики завоевали 60 золотых, 23 серебряных и 32 бронзовых медалей.

Столь же успешно представители «Динамо» выступили на Играх Дружбы, на чемпионатах России по разным видам спорта. Так, три сотрудника республиканского МВД завоевали два золота и серебро на чемпионате страны по боксу, на чемпионате по дзюдо — серебро и бронза.

Отлично выступали лыжники, особенно Андрей Легков, стрелки. Впечатлила цифра представительства наших динамовцев в сборных России — двести спортсменов! В начале лета нынешнего года Казань примет Всероссийские динамовские игры. Примечательно, что 67 динамовских спортсменов из Набережных Челнов стали призерами чемпионатов России.

Поговорили и о финансах. План сбора членских взносов за год выполнен на 99 процентов, это 2 млн.400 тысяч рублей. Взнос это 50-100-200 рублей с динамовца в зависимости от возраста. 100 процентов собрать не удалось по объективной причине. Одна из войсковых частей МВД РТ почти год защищает честь страны на СВО.

Расходы «Динамо» за истекший период составили более 5 млн.руб. Общество само зарабатывает при помощи разных услуг и сервисов.

Докладывая об итогах комплексной Спартакиады по служебно-прикладным видам спорта 2022 года, Гайсин пояснил, что эти соревнования проводятся по 8 видам спорта. Были названы лучшие и покритикованы отстающие в Спартакиаде. Любопытно, что помимо разного рода подразделений МВД, вместе с ними с недавних пор соревнуются и представители Казначейства, и показывают приличные результаты. Отдельно было сказано об итогах смотра-конкурса коллективов физкультуры обществ.

И под занавес пленума заслуженные награды получили лучшие ветераны «бело-голубого» движения, тренеры, спортсмены.

В работе заседания Пленума, помимо Сафарова, приняли участие Фоат Зиннуров – начальник Казанского юридического института МВД, начальник Татарстанской таможни Марат Гараев, начальник УФСБ по РТ Игорь Хвостиков, начальник Главного управления МЧС по РТ Рафис Хабибуллин, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по РТ Рустем Гумеров.

Поучаствовали в работе пленума и представители казанских динамовских клубов - «Динамо-Ак Барс» по хоккею на траве во главе с неизменным наставником Араиком Марганяном, женское волейбольное «Динамо-Ак Барс» представлял директор клуба Сергей Чернышов, от «Ак Барс-Динамо» по хоккею с мячом тоже был директор клуба Валерий Носов.