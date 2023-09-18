Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как сдался по инструкции из листовки РФ

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, что сдался по инструкции из листовки РФ. Соответствующую информацию опубликовало Минобороны РФ.

По его словам, бойцы ВСУ, после того, как их БМП был подбит, укрылись в лесу. В листовках, которые разбрасывают российские войска, были указаны частота и позывной, к которому можно обратиться.

В итоге солдаты ВСУ вышли на связь по указанной частоте с российскими военнослужащими и указали, где находятся. За ними прибыли военные и вывели их в безопасное место.

Пленные отметили достойное отношение со стороны российских военнослужащих.

