Военнопленный 126-й бригады территориальной обороны ВСУ рассказал, что украинское командование отправляет солдат на форсирование Днепра без подготовки, огневой поддержки и в условиях недокомплекта подразделений.

Как сообщает РИА Новости, солдат был взят в плен российскими военными во время боя на одном из херсонских островов, расположенных в дельте Днепра.

По словам военнопленного, он попал под принудительную мобилизацию в 2022 году: мужчину задержали на блокпосту, когда он направлялся на работу. После этого его отправили в районный военкомат, откуда вместе с другими мобилизованными вывезли в Одессу.

«Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили. Там был балаган, как стадо нас формировали еще на этом этапе», – рассказывает пленный.

С декабря прошлого года подразделение, где служил Прытков, находилось на правом берегу Днепра под Херсоном. По словам солдата, с 29 декабря прошлого года по сей день ротации не было, доукомплектования новыми людьми не было тоже. Он отметил, что в его взводе вместо положенных по штату 25 солдат по факту было 14 человек, а в других взводах и того меньше – около 10 человек.