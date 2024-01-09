Пленный офицер ВСУ - своим сослуживцам: «Не оказывайте сопротивление, сдайте оружие»

Исполняющий обязанности командира роты, младший лейтенант ВСУ призвал своих сослуживцев не сопротивляться и сдать оружие. По его словам, в плену к украинским солдатам относятся по-людски: не бьют и не издеваются, не унижают личное достоинство. В качестве доказательств он поделился одной историей. Видео с рассказом было опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

Со слов украинского военного, он был призван в ряды ВСУ в сентябре 2023 года.

«В военкомате предложили пройти двухмесячные курсы обучения и говорили, что будет месяц боевого слаживания, чтобы стать офицером», - рассказывает спикер.

Тогда он подумал, что «чем дольше будет учиться, тем позже попадет на фронт» и согласился. Однако из-за нехватки офицеров вместо трех месяцев обучения, он оказался на линии фронта уже месяца через два.

При этом, как рассказал офицер, обучали «кое-как». В результате на поле боя украинские военнослужащие не могли даже оружием пользоваться, которое еще и ко всему прочему было в ужасном состоянии.

«Нас привезли на позиции, мы просидели три дня под миномётным обстрелом. У нас закончилась еда, мы стояли по колено в болоте – все замёрзли. Личный состав собрал вещи и покинул позиции. Я не стал этому препятствовать и пошел вместе с ними. Было много раненых и контуженных, эвакуации не было, боеприпасы закончились. Нас окружили, и мы решили сохранить свои жизни и сдаться в плен», – говорит пленный офицер.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие – профессионалы в отличии от ВСУ.

Причем, в плену украинских солдат не били, не издевались, покормили, напоили, оказали помощь раненным.

«Я ожидал худшего, а отнеслись по-людски», - признал рассказчик.