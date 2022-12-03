Пленные солдаты ВСУ рассказали, что им запрещали общаться с местными жителями в ДНР

Солдатам ВСУ на занятых киевским режимом территориях ДНР приходилось переодеваться в гражданскую одежду, чтобы ходить по улицам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на рассказы украинских военнопленных.

«Мы понимаем, на этой территории не совсем любят украинских военных», — сказал один из них Александр Павленко.

«Нам нельзя было с местными разговаривать вообще, — отметил еще один пленный Александр Калиновский. — Сказали ни с кем не общаться».

Его подразделению приказали безвылазно сидеть в одном из домов. По словам Калиновского, за 10 дней они один раз ходили в магазин.

«Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», — пояснил военнопленный.