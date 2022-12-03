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Политика
3 декабря 2022  09:54

Пленные солдаты ВСУ рассказали, что им запрещали общаться с местными жителями в ДНР

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Солдатам ВСУ на занятых киевским режимом территориях ДНР приходилось переодеваться в гражданскую одежду, чтобы ходить по улицам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на рассказы украинских военнопленных.

«Мы понимаем, на этой территории не совсем любят украинских военных», — сказал один из них Александр Павленко.

«Нам нельзя было с местными разговаривать вообще, — отметил еще один пленный Александр Калиновский. — Сказали ни с кем не общаться».

Его подразделению приказали безвылазно сидеть в одном из домов. По словам Калиновского, за 10 дней они один раз ходили в магазин.

«Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», — пояснил военнопленный.

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