«Пленил противника и не допустил перебоя в связи»: Санникова рассказала о деде-фронтовике

Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала «Татар-информу» о дедушке-фронтовике Санникове Аркадие Ильиче 1923 года рождения. Он был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию в феврале 1941 года.

«Мой дедушка в наступательных боях за освобождение Советской Латвии летом 1944 года показал себя способным и волевым командиром, который смог обеспечить бесперебойную связь между подразделениями в условиях боя. В трудные моменты, когда проволочная связь постоянно рвалась и телефонистов было недостаточно для устранения повреждений, он под артиллерийским и пулеметным огнем противника выходил на линию сам и устранил только за этот период боев до 23 порывов на линии связи», – рассказала Санникова.

Аркадий Ильич неоднократно выходил поправлять линию связи во время боев в разные годы. Так, например, когда из строя был выведен командир роты связи, Санников принял на себя командование ротой и не допустил перебоев связи, благодаря чему боевая задача по прорыву обороны противника была успешно выполнена.

«В марте 45 года во время передислокации штаба полка он лично столкнулся с отставшим в лесу солдатом противника, пленил его и доставил в штаб полка», – рассказала Санникова о своем дедушке.

За время службы в Красной Армии в период Великой Отечественной Войны Санников Аркадий Ильич прошел путь до Гвардии старшего лейтенанта. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», «За победу на Германией», «За оборону Ленинграда» и «За оборону Заполярья». Аркадий Ильич также награжден Орденом «Отечественной Войны» 2-й степени и Орденом «Красная Звезда».

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