Кеннеди-младший призвал вернуться к диалогу с Россией

Фото: AUG/face to face / via Global Look Press www.globallookpress.com

Претендент на пост Президента США, племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди заявил о необходимости вернуться к диалогу с Россией на высоком уровне. Он напомнил, что его дядя и советский лидер Никита Хрущев таким образом когда-то смогли добиться «необыкновенной дружбы». «Они говорили друг с другом. Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну», – цитирует американского политика РИА Новости. Кеннеди-младший также напомнил, что США уже более года ведет экзистенциальную битву с Россией, но за это время никто ни разу не говорил напрямую с Президентом РФ Владимиром Путиным. «У них (российской стороны) на тысячи больше ядерных вооружений, чем у нас. И, похоже, никого это не волнует», – добавил он. Напомним, новые выборы Президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что выдвинет свою кандидатуру на переизбрание. Бывший президент-республиканец Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.