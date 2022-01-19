Племянница Минтимера Шаймиева о дяде: «Он со всеми говорит на одном языке»

В преддверии 85-летнего юбилея первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева дочь его сестры Альфия Сабирова рассказала ИА «Татар-информ» о качествах, которые стали основой его успешной деятельности.

Альфия апа — старшая из племянников Минтимера Шаймиева, ей 73 года. «Самые важные качества — трудолюбие, человечность, простота. Мы в детстве больше других детей жили в родовом доме, с бабушкой и дедушкой. Как старшей среди внуков мне пришлось больше общаться с дядями и тетями. Потом я один год пожила в Мензелинске у Минтимера Шариповича. Когда поступила в институт, через год они переехали в Казань. Я жила у них, и их забота была для меня продолжением родительского воспитания», — отметила она.

«Я очень благодарна Сакине апе (супруге Минтимера Шаймиева — прим. Т-и), она была очень доброй, человечной. Своими мудрыми советами она дала правильное воспитание. Как женщина, как хозяйка она сыграла большую роль в моей жизни», — добавила собеседница агентства.

«А с Минтимером абыем у нас очень теплые отношения, общаемся. Он ждет от нас звонка, а иногда говорит, что это он должен был звонить, и звонит сам. Я поражаюсь тому, насколько это сильный человек, и его готовности неустанно служить людям. В 85 лет он ездит на работу. С гордостью говорит: „Я пришел с работы”. Произносит это с удовлетворением, а не говорит: „Устал, вот пришел, говорить не могу”. Он очень работоспособный и очень трудолюбивый», — подчеркнула Альфия Сабирова.

«В то же время он человек очень честный, справедливый. Он же со всеми говорит на одном языке, не разделяя на категории. Например, в деревне у нас открывали бюст, и мы, все родственники, собрались вместе. В нем нет никакой горделивости, надменности. Казалось бы, мы все моложе его, но он относился к нам как к равным», — заметила собеседница агентства.

«Я восхищаюсь его памятью, когда у него есть настроение, иногда мы говорим с ним по полчаса. Вспоминаем детство, школьные годы, односельчан, учителей наших. Память феноменальная... Знает обо всех, кто каким был в молодости. И нам может напомнить, что мы когда-то говорили или делали. Во время наших встреч с родными в кругу семьи мы любим петь. Зятья у нас играют на баяне, баян летом всегда в машине. Минтимер Шарипович с удовольствием поет вместе со всеми», — поделилась Альфия ханум.