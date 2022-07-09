Плели венки, водили хоровод и гадали: как Зеленодольск отметил Иван Купала

Один из главных славянских праздников «Иван Купала» прошел сегодня в Зеленодольске. Народные гуляния связаны с днем солнцестояния. Купальский костер, хороводы, гадания и плетения венков - непременные атрибуты празднования, обряды которого соблюдаются и поныне.

«Искренне рад от лица Президента РТ, Правительства республики поздравить вас с замечательным праздником "Ивана Купалы" - ярким примером славянской культуры. Способность народов жить и разделять праздники разных культур – это огромное достояние Татарстана», - поздравил участников праздника вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

Традиционно, как и сотни лет, назад праздник «Иван Купала» начался на воде – вокруг озера в парке «Авангард» двинулся масштабный хоровод. В нем приняли участие около 2 тыс. человек – представителей народных коллективов со всей республики. Число участников не случайно – ведь именно в 1932 году Зеленодольску был присвоен статус города.

«Я рад приветствовать всех на традиционном празднике славянской культуры "Иван Купала". Это праздник, который объединяет, подвигает нас к любви и толерантности, это праздник дружбы. В этом году Зеленодольск отмечает 90 лет со дня своего образования, поэтому так символичен хоровод вокруг городского озера», - отметил в своем выступлении Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

На площадке праздника в Зеленодольске были организованы мастер-классы старинных ремесел славянской культуры. Гости празднества могли освоить славянское письмо, сплести браслет из бисера, создать куклу-оберег из соломы или же сделать традиционное украшение «Ивана Купалы» - венки из живых цветов – ромашек и люпинов.

«На праздник Ивана Купалы всегда плетут венки, для того чтобы пустить их по воде. С одной стороны, этот ритуал привлекал женихов для незамужних девушек, но с другой этот обряд может также предсказать судьбу. Как веночек плывет по воде можно угадать какое здоровье будет у девушки, будет ли она счастлива», - рассказала участница хоровода Валентина Пономарева.

Матрешки, украшения ручной работы, расписная деревянная посуда со славянской символикой, колоритная национальная одежда – это лишь немногое, что могли увидеть гости на ярмарке мастеров. Около 20 народных умельцев со всего Татарстана представили самые разнообразные старинные ремесла.

«Я приехала из Рыбной Слободы. С 2009 года мы занимаемся возрождением плетения на коклюшках — древнего искусства создания кружева. Кружевоплетение было популярно ещё в 16 веке, но уже позже, к сожалению, было подзабыто. Сейчас мы занимается возрождением этого древнего, но очень красивого ремёсла», - поделилась участница ярмарки Рамзия Фаттахова.

Помимо ярмарочных гуляний в Зеленодольске были организованы молодецкие игры для богатырей: дети могли посоревноваться в перетягивании каната, а взрослые могли продемонстрировать свою силу в поднятии бревна.

А для тех, кто хотел погрузиться в глубины славянского наследия, была организована экскурсия в лес, где посетители услышали древние легенды и поверья, а также смогли увидеть деревянные скульптуры мифических персонажей. Среди них – могучий русский богатырь, а также главные герои любимой народной сказки «Колобок».

Продолжился праздник славянской культуры концертом с участием фольклорных народных коллективов республики. Концерт открыла композиция «Конь» в исполнении этно-группы «Крапива». «Мы споем самую любимую и, конечно же, самую народную», - объявила участница творческого коллектива.

Завершились народные гуляния массовым хороводом вокруг костра, ярким шоу от театра огня «Джива» и спуском на воду цветочных венков с добрыми и светлыми пожеланиями, которые продержаться до следующего празднования «Иван Купала».