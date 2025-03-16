Плей-офф покажет: заслужили ли Петан с О'Деллом новые контракты от «Ак Барса»

У двоих легионеров «Ак Барса» - Ника Петана и Эрика О’Делла истекают контракты уже в мае этого года. Оправдали ли североамериканские хоккеисты доверие тренерского штаба и руководства казанского клуба, а также заслужили ли новые соглашения - читайте в материале «ТИ-Спорта» .





Фото: ak-bars.ru

Впечатление от игры Петана испортили травмы и прочие обстоятельства

Канадского нападающего Ника Петана «Ак Барс» подписывал прошлым летом с большими ожиданиями. Форвард не сумел пробиться в основной состав «Миннесоты», однако на уровне АХЛ был чуть ли не самой заметной фигурой фарм-клуба «дикарей». Неудивительно в связи с этим, что помимо «Ак Барса», к Петану проявлял интерес ряд команд КХЛ.

В конечном итоге, Ник выбрал Казань и по началу регулярного чемпионата у канадца складывалось все блестяще в столице Татарстана. Находясь на позиции центра в звене с Яшкиным и Барабановым, Петан играл очень результативно. До ренессанса Артема Галимова именно канадец был Х-фактором многих побед «Ак Барса» в первые месяцы осени.

Трансфер Петана именовали большой победой казанского клуба, а сам игрок с завидным преимуществом для других иностранцев претендовал на звание самого ценного легионера сезона. Все это было до поры, пока канадца не накрыла череда постоянных травм.

В середине октября у Петана случилось неприятное повреждение кисти. Форвард пропустил месяц и вернулся лишь во второй декаде ноября. Когда тренерский штаб «Ак Барса» перевел Ника на левый борт атаки первого звена, статистика Петана не стала критичной. Но, тем не менее, очков он стал набирать меньше, чем когда играл в центре.

На данный момент у североамериканского легионера 44 (11+33) очка в 45 матчах регулярного чемпионата. Статистика, не дающая права для негативных размышлений. Проблема лишь в том, что во время острого кризиса «Ак Барса» в середине февраля – начале марта, Петан не играл в основном составе или снова из-за какого-то микроповреждения, или в связи с тренерским решением. Были разговоры также о недовольстве поведением хоккеиста в руководстве казанского клуба, но со слов генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина все они оказались ложными.

В преддверии плей-офф категорично сезон Петана охарактеризовать сложно. Итоговое решение относительно нового контракта Ника руководство «Ак Барса» будет принимать в любом случае по окончании Кубковой весны. Есть вероятность, что нового соглашения канадцу предложено не будет, если, к примеру, казанский клуб вылетит уже в первом раунде.

За два месяца регулярного чемпионата О’Делл не раскрылся как один из важнейших центров команды

По ходу нынешнего сезона «Ак Барс» без раздумий продлил действующий контракт с молодым защитником Митчеллом Миллером до мая 2027 года. Еще на сезон остается соглашение с «Ак Барсом» у чешского легионера казанцев и по совместительству капитана Дмитрия Яшкина.

Кто из иностранцев в команде пока не имеет контракта на следующий год, так это центральный нападающий Эрик О’Делл. Канадца подписывали в «Ак Барс» незадолго до дедлайна обменов в КХЛ. По ходу текущего сезона О’Делл разорвал действующий контракт с московским «Динамо» и какое-то время оставался без работы в лиге.

В непростой для Эрика период «Ак Барс» протянул хоккеисту руку помощи и дал возможность ему закончить регулярный чемпионат в топ-клубе КХЛ. Про тяжелую историю болезней О’Делла известно каждому, кто хоть чуть-чуть знаком с карьерой этого игрока. Канадец выступал в лиге за множество команд, однако практически каждый сезон его накрывала какая-то травма.

Обилие повреждений не позволило О’Деллу стать по-настоящему топовым центром КХЛ. В то же время признать, что карьера хоккеиста не получилась насыщенной, невозможно.

В 20 матчах за «Ак Барс» О’Делл набрал 3 (2+1) очка. Канадец к этом часу пребывает завсегдатаем третьего звена и регулярно выходит на лед в паре с Семеном Кошелевым. Североамериканский легионер, безусловно, смотрится в центре третьего звена сильнее того же Дениса Комкова. Но каких-то выдающихся показателей О’Делл своим выступлением не достигает.

В отношение него также будет действовать правило плей-офф, которое даст понимание по поводу целесообразности дальнейшего пребывания игрока в «Ак Барсе».

Фото на анонсе: ak-bars.ru