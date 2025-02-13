Плей-офф – это другое: почему «Ак Барс» нельзя считать реальным фаворитом Кубка Гагарина

Безвольный разгром «Ак Барса» в матче с нижегородским «Торпедо» вновь обнажил проблемы в команде Анвара Гатиятулина, которые ставят под сомнение перспективы казанского клуба в грядущем плей-офф КХЛ. В ситуации разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

Безвольные поражения «Ак Барса» в этом сезоне не редкость

Завтра «Ак Барс» проведет заключительное «зеленое дерби» в регулярном чемпионате КХЛ этого сезона в Уфе, где сыграет против «Салавата Юлаева». Команда Анвара Гатиятулина подходит к этой встрече не в лучшем настроении и состоянии. В последней игре казанцы безвольно и крупно (1:5) уступили на своем льду середняку Западной конференции – нижегородскому «Торпедо».

С одной стороны, этот результат подвел черту под 5-матчевой победной серией «Ак Барса», в ходе которой казанцы разгромили (8:3) СКА, а также обыграли «Автомобилист» и тот же «Салават Юлаев». Кажется, что в этом сезоне ни одна из команд КХЛ не может похвастать стабильным прохождением сезона. Поэтому из поражения нижегородцам казанским болельщикам трагедии делать не стоит.

С другой стороны, поражения бывают разные. Одно дело проиграть в борьбе, пускай и крупно. И совсем другое – проигрывать уже во втором периоде со счетом 0:5, забросив впоследствии лишь одну шайбу. К тому же для «Ак Барса» крупные поражения в этом сезоне не являются такой уж редкостью. Казанцы уступали «Сибири» (3:6), «Спартаку» и ЦСКА (по 0:3) и минскому «Динамо» (1:5).

В этом сезоне «Ак Барс» борется за первое место с челябинским «Трактором» на Востоке по итогам «регулярки». Для команды, претендующей на высокие места, четыре крупных безвольных поражения за сезон – перебор. А также свидетельство проблем со стабильностью. Прежде всего – ментальной.

Команда Анвара Гатиятулина подходит к заключительному «зеленому дерби» не в лучшем настроении и состоянии Фото: ak-bars.ru

В эпоху «уравниловки» в КХЛ на первый план выходят нюансы

Плей-офф – это совсем другой хоккей. Там ментальная составляющая выходит на первый план. Особенно в последние годы, когда составы в КХЛ существенно подравнялись. В таких условиях в сериях на вылет важнейшее значение имеет состояние команды «здесь и сейчас».

Отсюда и сенсационные результаты плей-офф прошлого сезона, когда в первом раунде внезапно, но дружно вылетели главные фавориты – «Ак Барс» и ЦСКА. А во втором раунде компанию им составил звездный СКА Романа Ротенберга. Нестабильность казанцев по сезону как бы намекает, что ситуация вполне может повториться и в этом плей-офф.

Таким образом, в плей-офф все решат готовность команд и нюансы. Отдельно стоит выделить вратарский вопрос. Даже в «жирные» времена обладатель Кубка Гагарина, как правило, обладал сильным «первым номером». А в последние сезоны зависимость от вратарей лишь выросла в оценках перспектив клубов на плей-офф. В противостоянии равных команд именно от голкиперов зависят уже не «классические» 50% успеха, а больше.

Основной голкипер казанцев Тимур Билялов объективно проводит свой худший сезон в столице Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Даже в лучший сезон в карьере Билялов проиграл кубок ЦСКА

Вратарская бригада «Ак Барса» в этом сезоне большого оптимизма не вызывает. Основной голкипер казанцев Тимур Билялов объективно проводит свой худший сезон в столице Татарстана. Да, в последний месяц он немного прибавил, но не в той степени, чтобы казанцы стали фаворитом Кубка Гагарина. И тут важно уточнить, что лучший сезон в составе «Ак Барса» он провел в плей-офф 2023 года, когда «Ак Барс» лишь в седьмом матче финальной серии уступил трофей ЦСКА. Но и там именно неуверенная игра Билялова стоила «Ак Барсу» кубка.

Команда Зинэтулы Билялетдинова в решающей битве дважды вела в счете 1:0, 2:1. Но голкипер «Ак Барса» пропустил, скажем честно, не самые сложные шайбы, и казанцы проиграли матч (2:3), уступив кубок ЦСКА.

Интересно, что ворота армейцев занимал скандинавский вратарь Адам Рейдеборн, который ранее играл в «Ак Барсе», но проиграл конкуренцию Билялову. Вернее не столько самому Билялову, сколько происхождению Тимура. В те годы как раз набирал вес «фетиш» генменеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина вратарской бригады, составленной из местных воспитанников.



Рейдеборн в очном противостоянии с Биляловым взял Кубок Гагарина. На этом точка может быть поставлена.

Амир Мифтахов (второй вратарь команды) смотрится предпочтительнее Фото: ak-bars.ru

Ставка на местных – это хорошо. Но на ключевых местах должны быть сильнейшие

И это был лучший сезон Билялова в «Ак Барсе». Сегодняшняя же игра Тимура явно далека от показателей 2023 года. В этих условиях даже Амир Мифтахов (второй вратарь команды) смотрится предпочтительнее. Но тот же матч с нижегородцами показал, какие ошибки может допускать и он, отдавая шайбы сопернику прямо перед собственными воротами. По ходу всего сезона Мифтахов так же не выглядел «первым номером» для топ-клуба КХЛ.

Сама по себе ставка на местных воспитанников – хорошая история для любого клуба. И в «Ак Барсе» играет много местных ребят. И это большой плюс в «карму» Валиуллина. Однако в первых двух звеньях выходят объективно сильнейшие. И непонятно, почему на самой ключевой позиции (вратарской) действует другая селекционная политика.

Да, на пресс-конференциях Марат Валиуллин не устает повторять про «сильный тандем» голкиперов «Ак Барса», но в реальности-то эти лозунги вратарскую линию казанцев сильнее, чем она есть, не делают. Так, в прошлом сезоне именно неуверенная игра Билялова стала одним из важнейших триггеров вылета «Ак Барса» в первом раунде. Как показала селекция летом и по ходу нынешнего сезона, выводы в руководстве казанского клуба сделаны не были. Билялову существенно подняли зарплату – до 55 млн рублей за сезон, а на выходе – худший сезон в карьере Тимура.

Сейчас у Анвара Гатиятулина не слишком сбалансированный состав Фото: ak-bars.ru

Селекционные просчеты и дыры в составе: Гатиятулину придется кроить из того, что есть

Селекционные просчеты у «Ак Барса» в этом сезоне были не только во вратарской линии. Как следствие – сейчас у Анвара Гатиятулина не слишком сбалансированный состав, где ряд ведущих хоккеистов выступают даже не на «родных» позициях. Кроме того, команде не хватает глубины состава. Даже редкие травмы приводят к ситуации, при которой в первом звене играет «сырой» Терехов, а Комков долгое время цементировал третье звено на позиции «центра».

Ряд приобретений клуба в этом сезоне так же вызывает большие вопросы. Уже набила оскомину история с подписанием Егора Коршкова в «Ак Барс» на огромный контракт в 65 млн рублей в год после всего одного удачного сезона в хабаровском «Амуре». Повторить дальневосточный фокус результативности в Казани форварду предсказуемо не удалось. И теперь им «затыкают» дыру на позиции центрфорварда после травмы Ильи Сафонова.

При этом «зимний» новичок команды – Эрик О’Делл в Казани в первое время и вовсе лишь залечивал старую травму, а затем в семи матчах не набрал ни одного очка по системе «гол + пас». Это вкупе со странным исчезновением Ника Петана из состава «Ак Барса» делает звенья команды Анвара Гатиятулина несбалансированными. А до конца «регулярки» чуть более месяца. Дальше по календарю – плей-офф. А там все «болячки», как правило, лишь обостряются. И приводят к летальным для клубов последствиям в виде вылета на ранних стадиях.

Анвар Гатиятулин в целом делает очень интересную работу в Казани. Причем как в деле трансформации самого «Ак Барса» в атакующий клуб, так и в личностном росте тренера. До работы в столице Татарстана этот специалист ставил в основном оборонительный хоккей. Так что Казань для Анвара Рафаиловича, можно сказать, является неким пробным шаром в попытке кардинальной перестройки лично тренера на атакующий хоккей. И «выстрелит» ли эта затея в плей-офф – большой вопрос. Особенно учитывая сопутствующие проблемы, о которых мы написали выше.