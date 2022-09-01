«Плечом к плечу на славу Родине»: курсанты танкового училища Казани встретили День знаний
Сегодня на территории Казанского высшего танкового ордена Жукова Краснознаменного училища курсанты встретили День знаний. Совместно с этим состоялось возложение цветов к мемориалу «Героев выпускников КВТККУ» и памятнику Танкистам.
Перед курсантами с торжественной речью выступил заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
«Товарищи, поздравляю вас с днем знаний. Первокурсников – со вступлением в это училище. Дорожите и гордитесь своим местом учебы. Курсанты, вам есть с кого брать пример. Служите плечом к плечу на славу родине. Скоро училище станет хорошей кузницей подготовки военных кадров», – пожелал Горемыкин.
За время своего существования 76 выпускников танкового училища получили звание Героев Советского Союза, 21 стали Героями России.
Подобные звания гордо носят начальник генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Оба – почетные выпускники танкового училища.
Более 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами.