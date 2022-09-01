«Плечом к плечу на славу Родине»: курсанты танкового училища Казани встретили День знаний

Сегодня на территории Казанского высшего танкового ордена Жукова Краснознаменного училища курсанты встретили День знаний. Совместно с этим состоялось возложение цветов к мемориалу «Героев выпускников КВТККУ» и памятнику Танкистам.

Перед курсантами с торжественной речью выступил заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Товарищи, поздравляю вас с днем знаний. Первокурсников – со вступлением в это училище. Дорожите и гордитесь своим местом учебы. Курсанты, вам есть с кого брать пример. Служите плечом к плечу на славу родине. Скоро училище станет хорошей кузницей подготовки военных кадров», – пожелал Горемыкин.

Фото: © «Татар-информ»

За время своего существования 76 выпускников танкового училища получили звание Героев Советского Союза, 21 стали Героями России.

Подобные звания гордо носят начальник генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Оба – почетные выпускники танкового училища.

Более 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами.