Рустам Нигматуллин: «Браконьеры строят плавучие дома, значит, имеют экономическую базу»
В уходящем году у браконьеров Татарстана изъяли 3,8 тонны рыбы и 55 транспортных средств. За последние 5 лет в республике оштрафовали 19 тыс. нарушителей правил рыбной ловли и возбудили 714 уголовных дел. Итоги работы за пятилетку сегодня подвели на заседании Республиканского совета по вопросам сохранения водных биоресурсов Татарстана.
Сети длиной от Казани до Иркутска
В своем выступлении председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков сообщил, что Республиканский совет по вопросам сохранения водных биоресурсов был создан в 2016 году решением Совета безопасности РТ и Указом Президента Татарстана. В числе его главных задач – борьба с браконьерами.
«Мы изучаем опыт других субъектов, наш опыт тоже изучают. За опытом по работе совета уже обращались Вологодская, Калининградская, Смоленская, Нижегородская и подверженная браконьерству Астраханская область. Однако еще есть нерешенные вопросы и проблемы, которые нам необходимо отработать, чтобы более качественно, с другими результатами продолжать работу», – сказал он.
Подводя итоги, спикер отметил, что в республике за пять лет «выработана судебная практика по уничтожению изъятого браконьерского имущества» и «внедрены различные массовые мероприятия».
«Надо сказать честно, пока еще браконьерство в республике есть», – подчеркнул Батков.
Спикер рассказал, что сотрудники ведомства на практике часто сталкиваются с новыми формами незаконного оборота речной рыбы и новыми схемами преступлений. За пять лет контрольно-надзорными органами привлечено к административной ответственности более 19 тыс. нарушителей, возбуждено 714 уголовных дел. Около 70% выявленных правонарушений приходится на водные объекты особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Республиканский совет Батков назвал «реальным механизмом и рычагом предотвращения браконьерства».
В течение пяти лет из водоемов на территории региона изъято более 40 тыс. незаконных орудий лова. Общая длина сетей сопоставима с расстоянием от Казани до Иркутска. По оценкам специалистов, сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 800 млн рублей. Еще более 800 тонн рыбы удалось сохранить от браконьеров.
Незаконный улов попал на прилавки крупной торговой сети
По слова Баткова, за пять лет работы на водоемах стало меньше открытого браконьерства. Места торговли приобретают более цивилизованную форму, но при этом в отдельных точках «вопрос легальности происхождения реализуемой рыбы остается нерешенным». В ходе рейдовых мероприятий сотрудники надзорных ведомств часто сталкиваются с отсутствием ветеринарных накладных. Это точки вдоль автомобильных трасс, места на рынках или вблизи от них на территории крупных городов и населенных пунктов.
«За время работы выявлены случаи фальсификации накладных, якобы выданных в Дагестане и Астрахани. Мы ломаем эту схему путем внедрения Россельхознадзором автоматизированной информационной системы “Меркурий”, предназначенной для электронной сертификации и прослеживания товара», – подчеркнул докладчик.
В республике налажена эффективная работа в прибрежных районах крупных рек, где созданы комиссии и работают оперативные группы. Однако в ряд районов, где нет рек, организованы поставки свежевыловленной и переработанной рыбы в промышленных объемах. Эта рыба реализуется без сопроводительных ветеринарных документов. В магазинах одной из крупных торговых сетей на территории региона ведется торговля речной рыбой горячего копчения. Эта рыба была переработана индивидуальными предпринимателями, которые приобрели ее у браконьеров.
«По незаконному обороту речной рыбы продолжается совместная работа с сотрудниками правоохранительных органов. Отслеживается ее реализация через социальные сети. При этом отдельные интернет-продавцы представляются сотрудниками рыбных заводов. В республике выявлены факты реализации рыбы в период нереста», – отметил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам.
Он отметил еще одну серьезную проблему. В этом году было проведено несколько задержаний официальных рыбаков, представителей предприятий, которые добывали рыбу за пределами промысловых участков и даже на территории ООПТ. По данным фактам вынесены судебные решения.
За пять лет обнаружено 84 браконьерских стана
С 2017 года на территории Татарстана сотрудниками надзорных ведомств было выявлено 84 браконьерских стана, по решению судов 64 ликвидированы. По 15 из 20 ведутся судебные процедуры, вопрос ликвидации пяти объектов в Верхнеуслонском районе явно затянут, считает Батков.
В республике продолжается работа по сносу браконьерских построек. Сотрудники госкомитета отмечают увеличение числа таких объектов, как плавдома. Так, в ходе совместного рейдового мероприятия на территории заказника «Чистые луга» было выявлено незаконное строение, расположенное на воде, – браконьерский стан. В нем обнаружено более 20 единиц браконьерских орудий лова. При этом владелец постройки не смог предъявить документы, разрешающие промышленный лов.
«Нарушитель был привлечен к административной ответственности за самовольный захват акватории, Управлением Росприроднадзора выдано предписание на устранение нарушений. Объект возведен на воде незаконно. Изъятые орудия лова находятся на ответственном хранении Госкомитета, готовятся материалы в суд», – проинформировал докладчик.
В заключение спикер напомнил, что все пользователи объектов, расположенных на воде и в водоохранной зоне, несут ответственность по водному законодательству. Это касается как браконьерских построек, так и объектов рыбопромысловиков.
Краснокнижную стерлядь продавали на трассе М7
Заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства – начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ Михаил Шинкарев проинформировал, что за 2021 год сотрудники отдела провели в регионе более 1,5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, что на уровне прошлого года. Во время патрулей на водных объектах были задействованы снегоходы, лодки, гидроциклы, катера, автомобили, а также беспилотные летательные аппараты. За год зарегистрировано около 1,2 тыс. нарушений природоохранного законодательства в области рыболовства, что почти на 450 меньше, чем годом ранее. В результате возбуждено 74 уголовных дела.
«В связи с уменьшением количества выявленных правонарушений снизилась сумма наложенных штрафов, которая составила более 2,5 млн рублей. Размер ущерба в ходе незаконной добычи составил 959 тыс. рублей. На данный момент весь ущерб нарушителями возмещен в полном объеме», – сказал Шинкарев.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий госинспекторами изъято около 1 тыс. незаконных орудий лова – сети, остроги и другие. У нарушителей арестовано 55 транспортных средств – лодки, прицепы, автомобили. Всего у браконьеров с начала года изъято 3,8 тонны незаконно добытых водных биоресурсов.
«В Зеленодольском, Лаишевском, Елабужском, Тукаевском и Мензелинском районах были выявлены группы лиц, не один год занимающиеся незаконной рыбной ловлей. Материалы переданы для возбуждения уголовных дел. Общая сумма ущерба, нанесенного рыбным запасам, только в момент задержания составила около 800 тыс. рублей. Указанная сумма заставляет задуматься о масштабе ущерба, который нанесли браконьеры за весь период своей незаконной деятельности», – заметил Шинкарев.
К примеру, в Елабужском районе на Каме госинспекторы совместно с сотрудниками полиции задержали браконьеров. У них изъяли 248 экземпляров незаконно добытой рыбы, в том числе 60 штук стерляди, занесенной в Красную книгу РТ. Эта стерлядь реализовывалась на зеленой стоянке 945-го километра трассы М7. Сумма ущерба составила 370 тыс. рублей, что в соответствии с УК РФ является особо крупным размером. Это один из самых крупных примеров изъятия рыбы за последние несколько лет.
Спикер также рассказал о работе оперативной группы из Татарстана на водоемах Пензенской области. В первый же день работы эта группа провела задержание браконьерской бригады в акватории Пензенского водохранилища. У нарушителей изъяты 226 экземпляров рыбы, транспортные средства и сети. Ущерб составил более 130 тыс. рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подводя итоги встречи, Рустам Нигматуллин отметил, что нужно и дальше держать на контроле вопрос незаконной реализации речной рыбы за пределами прибрежных районов. Он поручил организовать постоянный мониторинг таких мест. Также необходимо продолжить контрольно-надзорные мероприятия на территориях ООПТ. На особый контроль спикер поручил взять работу по выявлению и ликвидации браконьерских станов. Все незаконные постройки на водоемах и плавучие дома необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки, сказал он.
«Если браконьеры строят плавучие дома, значит, имеют экономическую базу. Значит, у нас еще огромный задел совместной работы. Просто так плавучий дом не построишь, на это нужны средства. Все эти средства – от незаконной добычи и реализации рыбы», – резюмировал заместитель Премьер-министра РТ.