Рустам Нигматуллин: «Браконьеры строят плавучие дома, значит, имеют экономическую базу»

В уходящем году у браконьеров Татарстана изъяли 3,8 тонны рыбы и 55 транспортных средств. За последние 5 лет в республике оштрафовали 19 тыс. нарушителей правил рыбной ловли и возбудили 714 уголовных дел. Итоги работы за пятилетку сегодня подвели на заседании Республиканского совета по вопросам сохранения водных биоресурсов Татарстана.

Сети длиной от Казани до Иркутска

В своем выступлении председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков сообщил, что Республиканский совет по вопросам сохранения водных биоресурсов был создан в 2016 году решением Совета безопасности РТ и Указом Президента Татарстана. В числе его главных задач – борьба с браконьерами.

Федор Батков: «За пять лет контрольно-надзорными органами привлечено к административной ответственности более 19 тыс. нарушителей, возбуждено 714 уголовных дел» Фото: tatarstan.ru

«Мы изучаем опыт других субъектов, наш опыт тоже изучают. За опытом по работе совета уже обращались Вологодская, Калининградская, Смоленская, Нижегородская и подверженная браконьерству Астраханская область. Однако еще есть нерешенные вопросы и проблемы, которые нам необходимо отработать, чтобы более качественно, с другими результатами продолжать работу», – сказал он.

Подводя итоги, спикер отметил, что в республике за пять лет «выработана судебная практика по уничтожению изъятого браконьерского имущества» и «внедрены различные массовые мероприятия».

«Надо сказать честно, пока еще браконьерство в республике есть», – подчеркнул Батков.

Спикер рассказал, что сотрудники ведомства на практике часто сталкиваются с новыми формами незаконного оборота речной рыбы и новыми схемами преступлений. За пять лет контрольно-надзорными органами привлечено к административной ответственности более 19 тыс. нарушителей, возбуждено 714 уголовных дел. Около 70% выявленных правонарушений приходится на водные объекты особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Республиканский совет Батков назвал «реальным механизмом и рычагом предотвращения браконьерства».

В течение пяти лет из водоемов на территории региона изъято более 40 тыс. незаконных орудий лова. Общая длина сетей сопоставима с расстоянием от Казани до Иркутска. По оценкам специалистов, сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 800 млн рублей. Еще более 800 тонн рыбы удалось сохранить от браконьеров.

В течение пяти лет из водоемов на территории региона изъято более 40 тыс. незаконных орудий лова Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Незаконный улов попал на прилавки крупной торговой сети

По слова Баткова, за пять лет работы на водоемах стало меньше открытого браконьерства. Места торговли приобретают более цивилизованную форму, но при этом в отдельных точках «вопрос легальности происхождения реализуемой рыбы остается нерешенным». В ходе рейдовых мероприятий сотрудники надзорных ведомств часто сталкиваются с отсутствием ветеринарных накладных. Это точки вдоль автомобильных трасс, места на рынках или вблизи от них на территории крупных городов и населенных пунктов.

«За время работы выявлены случаи фальсификации накладных, якобы выданных в Дагестане и Астрахани. Мы ломаем эту схему путем внедрения Россельхознадзором автоматизированной информационной системы “Меркурий”, предназначенной для электронной сертификации и прослеживания товара», – подчеркнул докладчик.

В республике налажена эффективная работа в прибрежных районах крупных рек, где созданы комиссии и работают оперативные группы. Однако в ряд районов, где нет рек, организованы поставки свежевыловленной и переработанной рыбы в промышленных объемах. Эта рыба реализуется без сопроводительных ветеринарных документов. В магазинах одной из крупных торговых сетей на территории региона ведется торговля речной рыбой горячего копчения. Эта рыба была переработана индивидуальными предпринимателями, которые приобрели ее у браконьеров.

«По незаконному обороту речной рыбы продолжается совместная работа с сотрудниками правоохранительных органов» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«По незаконному обороту речной рыбы продолжается совместная работа с сотрудниками правоохранительных органов. Отслеживается ее реализация через социальные сети. При этом отдельные интернет-продавцы представляются сотрудниками рыбных заводов. В республике выявлены факты реализации рыбы в период нереста», – отметил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам.

Он отметил еще одну серьезную проблему. В этом году было проведено несколько задержаний официальных рыбаков, представителей предприятий, которые добывали рыбу за пределами промысловых участков и даже на территории ООПТ. По данным фактам вынесены судебные решения.

За пять лет обнаружено 84 браконьерских стана

С 2017 года на территории Татарстана сотрудниками надзорных ведомств было выявлено 84 браконьерских стана, по решению судов 64 ликвидированы. По 15 из 20 ведутся судебные процедуры, вопрос ликвидации пяти объектов в Верхнеуслонском районе явно затянут, считает Батков.

В республике продолжается работа по сносу браконьерских построек. Сотрудники госкомитета отмечают увеличение числа таких объектов, как плавдома. Так, в ходе совместного рейдового мероприятия на территории заказника «Чистые луга» было выявлено незаконное строение, расположенное на воде, – браконьерский стан. В нем обнаружено более 20 единиц браконьерских орудий лова. При этом владелец постройки не смог предъявить документы, разрешающие промышленный лов.

С 2017 года на территории Татарстана сотрудниками надзорных ведомств было выявлено 84 браконьерских стана, по решению судов 64 ликвидированы Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Нарушитель был привлечен к административной ответственности за самовольный захват акватории, Управлением Росприроднадзора выдано предписание на устранение нарушений. Объект возведен на воде незаконно. Изъятые орудия лова находятся на ответственном хранении Госкомитета, готовятся материалы в суд», – проинформировал докладчик.

В заключение спикер напомнил, что все пользователи объектов, расположенных на воде и в водоохранной зоне, несут ответственность по водному законодательству. Это касается как браконьерских построек, так и объектов рыбопромысловиков.

Краснокнижную стерлядь продавали на трассе М7

Заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства – начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ Михаил Шинкарев проинформировал, что за 2021 год сотрудники отдела провели в регионе более 1,5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, что на уровне прошлого года. Во время патрулей на водных объектах были задействованы снегоходы, лодки, гидроциклы, катера, автомобили, а также беспилотные летательные аппараты. За год зарегистрировано около 1,2 тыс. нарушений природоохранного законодательства в области рыболовства, что почти на 450 меньше, чем годом ранее. В результате возбуждено 74 уголовных дела.

«В связи с уменьшением количества выявленных правонарушений снизилась сумма наложенных штрафов, которая составила более 2,5 млн рублей. Размер ущерба в ходе незаконной добычи составил 959 тыс. рублей. На данный момент весь ущерб нарушителями возмещен в полном объеме», – сказал Шинкарев.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий госинспекторами изъято около 1 тыс. незаконных орудий лова – сети, остроги и другие. У нарушителей арестовано 55 транспортных средств – лодки, прицепы, автомобили. Всего у браконьеров с начала года изъято 3,8 тонны незаконно добытых водных биоресурсов.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий госинспекторами изъято около 1 тыс. незаконных орудий лова – сети, остроги и другие Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В Зеленодольском, Лаишевском, Елабужском, Тукаевском и Мензелинском районах были выявлены группы лиц, не один год занимающиеся незаконной рыбной ловлей. Материалы переданы для возбуждения уголовных дел. Общая сумма ущерба, нанесенного рыбным запасам, только в момент задержания составила около 800 тыс. рублей. Указанная сумма заставляет задуматься о масштабе ущерба, который нанесли браконьеры за весь период своей незаконной деятельности», – заметил Шинкарев.

К примеру, в Елабужском районе на Каме госинспекторы совместно с сотрудниками полиции задержали браконьеров. У них изъяли 248 экземпляров незаконно добытой рыбы, в том числе 60 штук стерляди, занесенной в Красную книгу РТ. Эта стерлядь реализовывалась на зеленой стоянке 945-го километра трассы М7. Сумма ущерба составила 370 тыс. рублей, что в соответствии с УК РФ является особо крупным размером. Это один из самых крупных примеров изъятия рыбы за последние несколько лет.

Спикер также рассказал о работе оперативной группы из Татарстана на водоемах Пензенской области. В первый же день работы эта группа провела задержание браконьерской бригады в акватории Пензенского водохранилища. У нарушителей изъяты 226 экземпляров рыбы, транспортные средства и сети. Ущерб составил более 130 тыс. рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подводя итоги встречи, Рустам Нигматуллин отметил, что нужно и дальше держать на контроле вопрос незаконной реализации речной рыбы за пределами прибрежных районов. Он поручил организовать постоянный мониторинг таких мест. Также необходимо продолжить контрольно-надзорные мероприятия на территориях ООПТ. На особый контроль спикер поручил взять работу по выявлению и ликвидации браконьерских станов. Все незаконные постройки на водоемах и плавучие дома необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки, сказал он.

«Если браконьеры строят плавучие дома, значит, имеют экономическую базу. Значит, у нас еще огромный задел совместной работы. Просто так плавучий дом не построишь, на это нужны средства. Все эти средства – от незаконной добычи и реализации рыбы», – резюмировал заместитель Премьер-министра РТ.