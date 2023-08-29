Платья королевы Марго, Петра I, ханов Золотой Орды: Музей кино привез в Казань выставку

В выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля открылась выставка «Закройщики иллюзий» – гостевой проект московского Музея кино и одного из ведущих художников российского кинематографа Дмитрия Андреева.

Костюмы буквально с плеча любимых персонажей и актеров отечественного кинематографа, а также наряды, никогда не снимавшиеся в фильмах, плюс эскизы выдающихся художников по костюмам расположились группами в нескольких залах. Здесь же кинематографический реквизит-аксессуары – антикварные веера с 1840 по 1917 год, украшения начала ХХ века, но использовавшиеся для съемок фильма о Золотой Орде, и т.д.

Так, в одном из залов представлены три костюма из фильма-сериала 90-х годов Сергея Жигунова «Королева Марго»: платье самой королевы Марго, в котором зрители запомнили актрису Евгению Добровольскую, платье графини Неверской, которую сыграла Вера Сотникова, и костюм для охоты короля Карла IX, в его образе предстал в фильме Михаил Ефремов. В сложной экономической ситуации постперестройки костюмы шились в том числе и из мебельных тканей, но это нивелировали съемки сериала на плёнку.

Самый «старший» на выставке костюм Беллы из фильма «Печорин» 1967 года. Здесь же можно в деталях рассмотреть образы в стиле Поля Пуаре из сериала «Мурка», режиссерских версий «Анны Карениной», в одной из которых снималась Лиза Боярская, костюм Степана Утешительного из фильма «Русская игра», в котором снимался Сергей Гармаш. Одни из самых новых – костюмы к сериалу «Бесы», фильмам «Союз Спасения» и «Тобол». Например, модный приталенный костюм с золотым шитьем Петра I, которого в «Тоболе» сыграл Дмитрий Дюжев.

«Мы очарованы этой выставкой. Наша жизнь – сплошная иллюзия, а тем более кино, которое эти иллюзии сотворяет. Символично 6 сентября мы с помощью коллег из Музея кино открываем выставку в соседнем зале, посвященную 100-летию Татарстанского кинематографа», – сказала на открытии выставки директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Проект «Закройщики иллюзий» очень символичен в Год национальных культур и культурных традиций, а также в преддверии Казанского фестиваля мусульманского кино, отметил первый заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. Кинофестиваль, напомним, будет проходить в этом году с 6 по 9 августа.

«“Закройщики иллюзий“ – это замечательный проект, который был заранее запланирован совместно музеем-заповедником “Казанский Кремль“ и Музеем кино. Приятно, что эта коллаборация чувств и желаний привела к этому проекту. Проект этот между нашими музеями первый, но надеюсь и уверен, что он станет началом нового пути и дальнейших совместных проектов», – сказал Натфуллин.

Выставку «Закройщики иллюзий» можно будет посетить до 14 января.