Плату за вывоз снега в Казани могут ввести только по желанию жильцов

Плату за вывоз и утилизацию снега в Казани с придомовых территорий могут ввести только по желанию жильцов, после общего собрания дома. Такое разъяснение дали накануне в администрации Кировского и Московского районов Казани.

«Вывоз, погрузка и утилизация снега – это дополнительная услуга, которую жители могут добавить по собственному желанию. Такое решение принимается на общедомовом собрании, где жители сами определяют периодичность вывоза снега и устанавливают тариф на эту услугу», - отметили в администрации.

В муниципалитете уточнили, что на сегодняшний день затраты на вывоз, погрузку и утилизацию снега с придомовых территорий многоквартирных домов не входят ни в один тариф, оплачиваемый жителями по счет-фактуре. Поэтому снег складируется на свободных, выбранных для этого площадках придомовой территории.

«Услуга не является обязательной. Если жители на общедомовом собрании решат не платить за вывоз снега, уборка придомовой территории будет выполняться, а снег будет складироваться в местах, отведенных для этого», - подчеркнули в администрации.

Ранее в некоторых телеграм-каналах и СМИ появились новости, что в Казани могут установить плату за вывоз снега с придомовых территорий многоквартирных домов.