Баскетбольная «Казаночка» стартовала с поражения в Ростове-на-Дону

Женская «Казаночка», выступающая в баскетбольной Суперлиге-1, сегодня провела первый матч чемпионата, уступив в самой концовке в Ростове-на-Дону «Платову» со счетом 79:83.

Первая четверть прошла в равной и упорной борьбе, ни одной из команд не удалось вырваться вперед — 11:9, 11:13, 19:15. В итоге на первый перерыв соперницы ушли при счете 22:20.

Во втором периоде игра шла по такому же сценарию — 24:23, 29:30 после трехочкового попадания гостей. Но в целом вновь чуть точнее и удачливее были хозяйки, завершившие первую половину матча со счетом 45:38.

Вторая половина началась с рывка гостей — 47:45, и вот уже равенство на табло — 50:50. Однако и на этот раз дончанки сумели в концовке — 66:58.

В заключительной десятиминутке «Казаночка» почти настигла хозяек — 79:77 за минуту до конца, но «Платов» был хладнокровнее в концовке — 83:79.

«Платов» (Ростов-на-Дону) — «Казаночка» (Казань) — 83:79 (22:20, 23:18, 23:20, 17:21). Завтра команды вновь сыграют в Ростове-на-Дону.